Neuer Mega-Hit? Hollywood bringt dieses Kult-Game ins Kino 

Der Barbie-Film ist der weltweit erfolgreichste Film des vergangenen Jahres. Mehr als eine Milliarde US-Dollar hat der Film „Barbie“ eingespielt. Das bedeutet, dass im Jahr 2023 Menschen Eintrittskarten im Wert von mehr einer Milliarde Dollar gekauft haben. Doch Hollywood nimmt erst jetzt mit den ganzen Verfilmungen rundum bekannte Franchises richtig Fahrt auf. Als nächste Verfilmung steht auf der Liste ein wahres Kult-Videospiel von Electronic Arts.

„Die Sims“: Nach 17 Jahren erscheint jetzt der Film

Doch Hollywood nimmt erst jetzt mit den ganzen Verfilmungen rundum bekannte Franchises richtig Fahrt auf. Als nächste Verfilmung steht auf der Liste ein wahres Kult-Videospiel von Electronic Arts. Ein Simulator, in dem man das alltägliche Leben verschiedener Spielfiguren steuert. Spieler können ihre Figuren, Häuser und Nachbarschaften anpassen. Darüber hinaus kannst du dir auch bestimmte Mods herunterladen und vieles mehr. Die Rede ist hier von „Die Sims“. Seit fast 25 Jahren ist das Game erhältlich und hat seither über 500 Millionen User begeistert.

17 Jahre lang hat die Film-Industrie in Hollywood versucht das Videospiel-Franchise zu verfilmen und jetzt ist es so weit. Einem Blog-Beitrag von Electronic Arts (EA) zufolge arbeiten sie zusammen mit Amazon an einem Film. „Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass unser Team in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios an einem Film arbeitet, der auf ‚Die Sims‘ basiert.“ „Loki“-Regisseurin Kate Herron und „Doctor Who“-Drehbuchautorin Briony Redman sind für das Drehbuch des Sims-Films zuständig. Für die Produktion ist unter anderem LuckyChap, die Produktionsfirma von „Barbie“-Star Margot Robbie, zuständig. Doch zurzeit erhält nicht das Videospiel „Die Sims“ einen Film, sondern auch ein weiteres Kult-Game:

Wann erscheint der Sims-Blockbuster?

Gerüchte, dass bald ein Sims-Film folgt, kursieren schon längere Zeit durch die Medien. Bereits jetzt sollen die Arbeiten an dem Spielfilm begonnen haben. Das geht aus einem Bericht des US-amerikanischen Online-Magazins The Verge hervor. Details sowohl zur Handlung als auch über die eigentliche Filmpremiere sind bislang nicht bekannt.