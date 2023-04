Neuer Akku-Sauger mit bis zu 60 Minuten Laufzeit: Dieses Extra macht ihn besonders

Proscenic stellt bereits seit rund zehn Jahren smarte und praktische Haushaltsgeräte vor. Das Sortiment des Herstellers reicht von Reinigungsrobotern über kabellose Staubsauger bis hin zu Luftreinigern und Heißluftfritteusen. Mit dem Proscenic P12 erweitert der chinesische Hersteller nun sein Produktportfolio um einen saugstarken Akku-Sauger mit hilfreichen Funktionen zu einem fairen Preis. Was das neue Gerät kann und für wen es sich am meisten eignet, erfährst du hier.

Proscenic P12 Akku-Sauger: Kein Verheddern und bessere Stauberkennung

Der neue Proscenic P12 Akku-Staubsauger vereinfacht dir den Frühjahrsputz nicht nur dadurch, dass er kabellos und somit besonders flexibel ist. Er ist auch mit vielfältigen praktischen Funktionen ausgerüstet, die dich bei der täglichen Reinigung unterstützen. So bietet er eine verbesserte Anti-Tangle-Rollenbürste, die das Verheddern von Haaren und sonstigem Schmutz verhindert. Außerdem ist mit Vertect Light ein verbesserter grüner Erkennungsscheinwerfer integriert, der effektiv kleine Partikel erkennt, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Dieser kommt sonst nur bei Produkten des deutlich teureren Herstellers Dyson zum Einsatz und hilft, Staub klarer zu sehen. Dazu bietet der Staubsauger mit bis zu 33kPa eine besonders hohe Saugleistung und eine erstaunlich lange Laufzeit.

Proscenic P12 – flexibel staubsaugen von Boden, Decke und Polstern

Aber auch optisch muss sich der Proscenic P12 auf keinen Fall verstecken. Er sieht dank seiner schlanken Form und schlichten Farbgebung in Anthrazit und Silber elegant und zeitlos aus. Dazu liegen neben Handgerät, Saugrohr und Bodendüse noch eine 2-in-1-Bürste und eine Fugendüse im Lieferumfang bei. Dadurch lässt sich der Akku-Staubsauger nicht nur für Teppich- und Hartböden, sondern auch mit den entsprechenden Aufsätzen für Polster, Regale, den PKW-Innenraum und mehr nutzen. Du hast daher Hand- und Bodenstaubsauger in nur einem Gerät vereint. Dazu ist auch ein Hepa-Filter sowie eine Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung mit dabei.

Hohe Saugkraft und extrem lange Akkulaufzeit

Der 33kPa-starke Motor (120 AW) bietet eine besonders hohe Saugkraft, mit der sich auch hartnäckige Verschmutzungen aus Polstern und Teppichen entfernen lässt. Auch schwere Objekte – wie Schutt oder Schräubchen – lassen sich problemlos mit dem Akku-Sauger aufnehmen. Dabei ist der Proscenic P12 nicht nur für kleine Wohnungen geeignet, sondern auch für die Reinigung eines ganzen Einfamilienhauses in einem Rutsch. Denn mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten (im leisen Modus) muss der Staubsauger zwischendurch nicht zum Aufladen an die Steckdose. Wichtig: Die Laufzeit verkürzt sich bei der Verwendung anderer Modi. Insgesamt stehen dir davon vier zur Wahl. Schaltest du also kurzzeitig in einen stärkeren Saugmodus, kommst du nicht mehr ganz so lange ohne Zwischenladung aus. Der Akku mit 2.500 mAh ist jedoch wechselbar, sodass du bei Bedarf auch noch einen Zweitakku dazukaufen kannst.

Ein besonderes Feature ist nun außerdem das sogenannte Vertech Light an der Vorderseite der Bodenbürste. Dieses sieht auf den ersten Blick aus wie ein grüner Laserstrahl, der den Boden absucht. Und so ähnlich ist es auch: Die grüne Farbe verstärkt den Kontrast und lässt dich selbst feinsten Staub erkennen. Du siehst also dadurch mit bloßem Auge nicht erkennbare Staubpartikel und kannst sie anschließend leicht entfernen. Weiterhin ist der Akku-Sauger mit einem fünfstufigen Filtersystem ausgestattet, welches 99,99 Prozent des Staubs aufnehmen soll und gereinigte Luft nach außen abgibt – besonders für Allergiker eine echte Wunderwaffe.

Proscenic P12 – Der grüne Lichtstrahl des Akku-Saugers macht jeden Schmutz sichtbar

Dazu wird die Reinigung mit dem Proscenic P12 zusätzlich dadurch effizienter, dass er mithilfe der Anti-Tangle-Bürste deine Böden säubert. Denn Haare können sich durch das genutzte Material und die V-förmige Bauweise weniger verheddern. So bleibt die Reinigungsleistung konstant hoch.

Praktische Anzeige, flexible Reinigung und extra leise

Über das All-in-one Display des Proscenic P12 erkennst du zudem wichtige Infos wie Batteriestatus, Saugmodus und Warnhinweise etwa bei Blockaden der Bürste. So kannst du bei einem Fehler schnell handeln sowie den Akku frühzeitig an eine Steckdose stecken. Der eingesammelte Staub und Schmutz landet in dem 1,2 Liter großen Staubbeutel, der sich mit nur einem Knopfdruck schnell entleeren lässt.

Proscenic P12 Akku-Sauger – Display mit hilfreichen Infos

Darüber hinaus überzeugt der Proscenic P12 mit einer um 180 Grad schwenkbaren Lenkung, dank derer du auch schwer erreichbare Stellen problemlos reinigen kannst. Das Saugrohr lässt sich zudem auf deine Körpergröße einstellen oder verlängern, wenn du etwa die Decke von Spinnweben befreien möchtest. Außerdem arbeitet der Akku-Sauger von Proscenic mit einer Lautstärke von nur 68 dB extra leise. So störst du weder Haustiere noch sonstige Mitbewohner mit dem Hausputz.

3-fach Rabatt dank exklusivem Gutscheincode für inside digital Leser

Aktuell ist der Proscenic P12 Akku-Sauger bei Amazon 12 Prozent reduziert und somit für 239 statt rund 270 Euro erhältlich. Außerdem kannst du derzeit bei Amazon einen 40 Euro Coupon aktivieren (Häkchen unterhalb des Preises) und landest so bei 199 Euro. Und mit unserem exklusiven Rabatt-Code W2RHHIFK bekommst du noch einmal zusätzlich fünf Prozent Rabatt, sodass am Ende nur noch rund 187 Euro auf der Rechnung stehen.