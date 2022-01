Neue Premium-Smartwatches: Garmin Epix 2 und Fenix 7 vorgestellt

Garmin ist direkt zu Jahresbeginn alles andere als untätig. Mit der Garmin Venu 2 Plus und der Vivomove Sport hat das US-Unternehmen im noch jungen Jahr 2022 bereits zwei Sportuhren neu präsentiert. Und jetzt gibt es besonders hochwertigen Nachschub. Denn nicht nur die beliebte Fenix-Serie bekommt in Form der Fenix 7 eine optimierte Version spendiert. Neu kommt auch die Epix 2 als weitere Multisport-Smartwatch dazu. Diese Premium-Uhr kostet in der Spitze mehr als 1.000 Euro und stellt das neue Flaggschiff in der Produktfamilie der Garmin-Uhren dar.

Garmin Epix 2 (Sapphire): Mehr Smartwatch geht nicht

Die WLAN-fähige Garmin Epix 2 ist wie die Fenix 7 Serie speziell für den Outdoor-Einsatz gedacht und kommt dafür in einem robusten Design zum Kunden. Die Bedienung der GPS-Multisport-Smartwatch ist wahlweise über Drucktasten an den Seiten möglich, aber auch über das hochauflösende AMOLED-Display. Es ist 1,3 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln und wird von Corning Gorilla Glass DX vor etwaigen Beschädigungen geschützt. Gegen Aufpreis ist auch eine Version mit Saphirglas zu haben, deren Lünette aus Titan besteht. Bei der normalen Variante muss Edelstahl als Material reichen. Weiterer Unterschied: Während die klassische Garmin Epix Gen 2 „nur“ über 16 GB internen Speicherplatz für Apps, Musik und Kartenmaterial verfügt, sind es bei der Sapphire-Variante 32 GB.

Alle Epix-Modelle verbinden sich nicht nur mit GPS-Satelliten, sondern unterstützen auch Verbindungen zu passenden Alternativen (Glonass & Galileo). Auf der Rückseite ist ein Pulssensor zu finden, der auch den Blutsauerstoffgehalt (SpO2) messen kann. Zahlreiche Sportprofile, animierte Workouts und Trainingspläne gehören genauso zur Ausstattung wie umfangreiche Analysefunktionen inklusive Trainingsbelastung und Erholungszeiten. Ganz neu integriert ist eine sogenannte Stamina-Funktion, die eine Restenergie-Analyse beim Laufen und Radfahren bietet. Und natürlich sind auch ein Schlaf- und Stresslevel-Tracker an Bord. Wenn du eine Kreditkarte eines Bankunternehmens nutzt, das mit Garmin Pay kompatibel ist, kannst du mit der Garmin Epix zudem per NFC bezahlen. Auf dem Smartphone eingehende Nachrichten werden auf Wunsch auf das Display der Smartwatch gespiegelt. Und natürlich ist die Garmin Epix Serie auch wasserdicht (10 ATM).

Die Epix 2 von Garmin lässt kaum Wünsche eines Smartwatch-Fans offen.

Was kostet die Garmin Epix 2?

Die einfache Garmin Epix 2 mit mehr als 60 vorinstallieren Sport- und Outdoor-Profilen steht ab sofort mit einem Silikon-Armband zu einem Preis von 899,99 Euro zur Verfügung. Das Sapphire-Modell der Garmin Epix 2 kostet 999,99 Euro. Und wenn du dir das Modell mit Saphirglas noch veredeln willst, kannst du dich für eine Variante mit Lederarmband entscheiden. Das kostet dann aber auch 1.099,99 Euro. Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben im Smartwatch-Modus bei allen Epix-2-Modellen bei bis zu 16 Tagen. Im GPS-Modus sind es hingegen nur knapp zwei Tage.

Garmin Fenix 7: Acht auf einen Streich

In weiten Teilen identisch ausgestattet ist die neue Garmin Fenix 7. Allerdings verzichtet diese GPS-Multisport-Smartwatch auf ein AMOLED-Display. Stattdessen kommt bei den insgesamt acht neu verfügbaren Modellen ein transflektives MIP-Display mit Touchscreen-Funktionen zum Einsatz. Alternativ ist aber auch bei diesem Modell eine Steuerung über die insgesamt fünf Knöpfe an den Seiten möglich. Bei der Fenix 7 ist der Bildschirm 1,3 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 260 x 260 Pixeln. Etwas kleiner ist der Bildschirm der Fenix 7S. Hier müssen 1,2 Zoll Durchmesser reichen – bei einer Auflösung von 240 x 240 Pixeln. Bei der Fenix 7X Solar wiederum sind 1,4 Zoll bei einer Auflösung von 280 x 280 Pixeln das Maß der Dinge.

Top-Modell der neuen Garmin Fenix 7 Serie: die Fenix 7X Solar mit Lederarmband.

Besonderheit der Solar-Modelle: Mithilfe einer Solar-Ladelinse lässt sich die Akkulaufzeit verlängern. Während die Laufzeiten im Smartwatch-Modus ohne Solarmodul bei 11 Tagen (7S), 18 Tagen (7) oder 28 Tagen (7X) liegen, sind es mit Solar-Modul bis zu 14, 22 oder sogar 37 Tage. Alle Fenix-7-Modelle von Garmin sind wasserdicht (10 ATM) und mit 16 GB Speicherplatz ausgestattet. Das 7X-Modell bietet zusätzlich als Besonderheit eine LED-Taschenlampen-Funktion mit roter oder wahlweise weißer Leuchte. Analog zu Epix 2 sind auch die Sapphire-Modelle der Garmin Fenix 7 mit einer Titan- statt mit einer Edelstahl-Lünette ausgestattet und bieten zudem 32 GB Speicherplatz.

Was kostet die Garmin Fenix 7?

Insgesamt besteht die Garmin Fenix 7 Serie aus acht Modellen, die je nach Ausführung zwischen 699,99 und 999,99 Euro kosten und ebenfalls ab sofort verfügbar sind. Am teuersten ist die Garmin Fenix 7X Sapphire Solar (51 mm), am preiswertesten die Garmin Fenix 7 (47 mm) und die Garmin Fenix 7S (42 mm). Auf allen Uhren hast du Zugriff auf mehr als 60 Sportprofile inklusive HIIT, Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Kitesurfen, Tennis und anderen Sportarten.