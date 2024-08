Neue Funktion bei YouTube soll die Plattform verändern

Auf YouTube darf jeder Videos hochladen und mit der Welt teilen. Logisch, dass es so auch Fake News und andere gefährliche Inhalte auf die Plattform schaffen. Jetzt präsentiert YouTube eine neue Funktion, die solche Videos ins rechte Licht rücken soll.

YouTube bekommt Community-Notizen

Nutzer, die zu dem neuen Programm von YouTube eingeladen werden, können künftig Notizen zu Videos hinzufügen. Lädt jemand beispielsweise ein KI-generiertes Video hoch und verkauft es als Realität, könnte zukünftig eine Anmerkung unter dem Video stehen, dass es sich um ein KI-generiertes Video handelt.

Andere Teilnehmer des Programms können die Notizen überprüfen und freigeben. Anschließend tauchen sie für alle YouTube-Nutzer sichtbar unter dem Video auf. So soll es für Zuschauer leichter sein, falsche Inhalte zu erkennen. Auch auf X (ehemals Twitter) gibt es ein vergleichbares Programm.

Hausgemachtes Problem

Sollten die Community-Notizen so funktionieren, wie erhofft, könnte YouTube damit ein selbst geschaffenes Problem lösen und wieder für mehr Transparenz sorgen. Seit Abschaffen der Dislike-Funktion gibt es für Zuschauer nämlich keine Möglichkeit mehr, andere Nutzer vor einem Video zu warnen. So können Kommentare vom Uploader gelöscht und zensiert werden.

Bestes Beispiel sind hier Tutorial-Videos. Suchst du nach einem Video, um ein bestimmtes Programm auf deinem Handy zu installieren, ist nicht erkennbar, ob dir das Video wirklich die korrekte App zeigt, oder dir etwa einen Virus unterjubelt. Früher wäre dies anhand der großen Anzahl an Dislikes einfach erkennbar gewesen.

Wo finde ich die Community-Notizen von YouTube?

Bisher sind die Notizen nur für Nutzer in den USA verfügbar. Und ausschließlich in der App und nicht auf der Website. Das ist jedoch bei neuen Funktionen in der Testphase üblich. So ist davon auszugehen, dass die Funktion bald auch für weitere Länder freigeschaltet wird.

Um selbst Notizen für andere Nutzer zu schreiben, musst du hingegen eine Einladung von YouTube erhalten. Eine Anmeldung ist, zumindest bisher, nicht einfach so möglich.