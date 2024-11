Neue Emojis für WhatsApp & Co. kommen – Was gibt's Neues?

Es hat mittlerweile Tradition: Die Liste der beliebten Emojis wird immer länger. Die kleinen Grafiken erlauben es dir damit, dich präziser auszudrücken, ohne viele Worte verlieren zu müssen. Die offizielle Liste hat von der „Emoji Standard & Research Working Group“ eine Reihe von Vorschlägen erhalten, die in den kommenden Monaten offiziell auf deinem Smartphone landen könnten. Damit kannst du sie etwa in WhatsApp und vielen anderen Apps nutzen. Wie die Emojipedia schreibt, kommen in diesem Jahr 164 neue Emojis hinzu. Die Mehrheit davon sind aber, wie ebenfalls mittlerweile üblich, die Variationen, die durch etwa durch verschiedene Hautfarben entstehen.

Die Emojis für 2025: Neun brandneue Grafiken

Trotz der Weiterentwicklungen in Sachen Emojis, die etwa bei Apple zu finden sind, hat sich die Arbeitsgruppe rund um die Grafiken in diesem Jahr keine Auszeit genommen. Können erste Nutzer mit iOS 18.2 dank Genmoji und AI voraussichtlich ab Anfang Dezember 2024 ihre eigenen Symbole erzeugen, sorgen sich die Mitglieder des Emoji-Komitees um ein einheitliches Bild. Die folgenden Symbole sollen damit über alle Plattformen und Apps hinweg verfügbar sein.

Das bedeutet, dass die schon heute gigantische Auswahl um möglicherweise neun neue Emojis wachsen soll:

Diese 9 neuen Emojis wurden für Unicode 17.0 vorgeschlagen

Die Emoji-Arbeitsgruppe hat folgende Beschreibungen ausgewählt:

Verzerrtes Gesicht

Kampfwolke

Balletttänzer

Apfelkern

Orka

Haariges Wesen

Posaune

Erdrutsch

Schatztruhe

Das gezeigte Balletttänzer-Emoji wird dabei in den üblichen Hauttönen verfügbar sein. Bei 150 der neuen Grafiken, die das Komitee für Unicode 17.0 vorgeschlagen hat, handelt es sich um Erweiterungen bei den Hauttönen. Diese betreffen die „👯 Personen mit Hasenohren“ und die „🤼 Ringer(In)“.

Wann kommen die neuen Symbole auf dein Smartphone?

Bei den insgesamt 164 neuen Emojis handelt es sich aktuell nur um Vorschläge. Es kann also noch Veränderungen geben. Unicode 17.0 und Emoji 17.0 werden voraussichtlich im September 2025 verabschiedet. Bis die Grafiken dann in den Betriebssystemen sowie Apps wie zum Beispiel WhatsApp landen, dürfte es nochmal etwas länger dauern.

Bis dahin ist voraussichtlich auch Apples Genmoji für deutsche Anwender verfügbar. Dank AI kannst du dir damit ganz eigene Emojis erzeugen. In den USA soll das Feature noch im Dezember als Teil von iOS 18.2 starten.

Das letzte große offizielle Update erschien mit Unicode/Emoji 16.0. Es brachte unter anderem ein „Gesicht mit Augenringen“ und den „Baum ohne Blätter“: