Neue Amazon Tablets vorgestellt: Fire HD 8 kommt in drei Varianten

Nachdem Amazon bereits im Oktober 2019 das große Fire HD 10 in einer überarbeiteten Variante vorgestellt hat, folgt nun der kleinere Bruder. Das neue Fire HD 8 ist schneller und ausdauernder als sein Vorgänger.

Fire HD 8

Zum ersten Mal gibt es neben der normalen Version des beliebten Tablets ein zusätzliches Plus-Modell mit einigen Vorzügen. Wir stellen dir beide Varianten vor.

Neue Farben

Das neue Fire HD 8 besitzt wie bereits der Vorgänger ein robustes Kunststoffgehäuse. Neu sind jedoch die verfügbaren Farben. Statt nur Schwarz und Blau gibt es jetzt wie beim größeren Modell Schwarz, Weiß und Dunkelblau zur Auswahl.

Spec-Upgrade

Dank neuem Quad-Core Prozessor mit 2 (statt 1,5) Gigabyte Arbeitsspeicher soll das neue Fire HD 8 laut Amazon rund 30 Prozent schneller sein als sein Vorgänger. Auch der interne Speicher wurde von maximal 32 auf 64 Gigabyte erhöht. Per MicroSD-Karte kann der Speicher weiterhin vergrößert werden.

Neuer Ladeanschluss

Die Akkulaufzeit gibt Amazon nun mit 12 (statt 10) Stunden an. Damit soll das neue Fire HD 8 genau so lange durchhalten wie sein großer Bruder. Ebenfalls neu ist der verwendete Ladeanschluss. Hier setzt Amazon nun endlich auf einen modernen USB-C Stecker. Dieser ist widerstandsfähiger und beidseitig verwendbar.

Fire OS

Wie bei sämtlichen Fire-Tablets setzt Amazon auf sein eigenes Fire OS Betriebssystem. Dieses basiert auf Android, wird jedoch ohne Google Dienste und den Play Store ausgeliefert. Die meisten Apps sind in Amazons eigenem Appstore erhältlich. Es ist jedoch auch möglich den Play Store nachträglich zu installieren. Neu in Fire OS ist ein spezieller Spiele-Modus. Mit diesem können ablenkende Benachrichtigungen beim Spielen deaktiviert werden.

Das Fire HD 8 kann ab sofort für 99,99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Dunkelblau vorbestellt werden. Ausgeliefert wird ab dem 3. Juni.

Fire HD 8 Plus

Das Plus Modell ist genau so groß wie das normale Fire HD 8. Statt den drei Farben der normalen Version, ist es jedoch nur in Schiefergrau erhältlich. Für einen Aufpreis von 20 Euro bietet es drei Unterschiede: Der Arbeitsspeicher ist mit 3 (statt 2) Gigabyte etwas größer und das Ladegerät bietet 9 statt 5 Watt. Somit braucht das Tablet nur 4 statt 5 Stunden um komplett aufgeladen zu sein. Der wichtigste Unterschied ist jedoch die Möglichkeit das Tablet mit einem kabellosen Ladegerät laden zu können. Auf einem speziell einwickelten Dock lässt sich das Tablet im sogenannten Show-Modus ähnlich wie ein Echo Show Smart-Speaker per Stimme bedienen.

Das Fire HD 8 Plus kann ab sofort in der Farbe Schiefergrau für 119,99 Euro vorbestellt werden. Das Bundle mit dem passenden Ladedock ist für 154,98 Euro erhältlich. Ausgeliefert wird ab dem 3. Juni.

Fire HD 8 Kids Edition

Weiterhin angeboten wird auch eine Kids Edition des neuen Fire HD 8. Diese unterscheidet sich technisch nicht von der normalen Version, kommt jedoch mit einem Jahr FreeTime Unlimited Mitgliedschaft – Amazons Abo für kindgerechte Inhalte und einer Kindersicherung mit Zeitsteuerung. Dieses Abo kostet regulär 2,99 Euro monatlich für Prime-Kunden, sonst 4,99 Euro.

Für zusätzliche Sicherheit kommt die Kids-Edition mit einer kindgerechte Hülle mit integriertem Ständer in Blau, Pink oder Violett und einer zweijährigen Sorglos-Garantie für das Tablet.

Das Fire HD 8 Kids Edition kann ab sofort für 134,99 Euro in den Farbe Schwarz mit einem Case in Blau, Pink oder Violett vorbestellt werden. Ausgeliefert wird ab dem 3. Juni.

