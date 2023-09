NASA enthüllt Ufo-Report: Sind es wirklich bloß Plastiktüten?

Bereits 2021 hat das US-amerikanische Verteidigungsministerium einen Ufo-Bericht veröffentlicht. Dieser sorgte für viel Aufsehen – hauptsächlich, weil er nicht vollständig war. Zudem wurden Ufos darin mitunter als gewöhnliche Objekte abgetan. Wie etwa herkömmliche Plastiktüten. Nun, ein Jahr später, tauchte ein neuer Bericht auf. Am 14. September dieses Jahres veröffentlichte die US-Raumfahrtbehörde NASA einen eigenen 36-seitigen Report.

Ufo oder Plastiktüte?

Am Himmel finden sich immer mehr Flugobjekte. Manchmal ist es ganz einfach zu erkennen, dass es sich bei einem solchen Objekt um ein Passagierflugzeug oder etwas ähnlich banales handelt. Doch dem ist nicht immer so. In dem neuveröffentlichten Dokument der NASA wird von sogenannten Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) – übersetzt Unidentifizierte anomale Phänomene – berichtet. Dazu zählen Objekte, die nicht als Flugzeuge, Ballons oder ein bereits bekanntes Naturphänomen identifiziert werden können. Doch das bedeutet nicht, dass die UAPs „außerirdischer Herkunft“ sind. Darin sind sich NASA und das Verteidigungsministerium einig. Laut dem ursprünglichen Bericht der Verteidigungsbehörde könne es auch eine simple „Plastiktüte“ sein, die am Himmel herumfliegt. In dem Dokument heißt es dazu: „Zu diesen Objekten gehören Vögel, Ballons und unbemannte Freizeitluftfahrtzeuge (UAV) oder in der Luft schwebende Trümmer wie Plastiktüten“. Auch wenn eine Kamera solche Objekte erfassen würde, könne man sie nicht direkt identifizieren.

NASA führte ihre Studie indes unabhängig von dem des US-Verteidigungsministeriums durch. Doch auch hier konnte das Studienteam bei den untersuchten Objekten keinerlei „außerirdische Ursprünge“ feststellen. NASA-Administrator Bill Nelson unterstrich allerdings, dass man oftmals nicht wisse, was UAPs sind. Dennoch gebe es eine weltweite Faszination für sogenannte UAPs, „und diese Faszination liegt größtenteils an ihrer unbekannten Beschaffenheit“, so Nelson. Laut der NASA wolle man alle Gespräche rund um UAPs nun von „Sensationsgier zu Wissenschaft verlagern.“

NASA: Wird in Zukunft noch verstärkt geforscht?

Abseits von Sichtungen befasst sich der neue Bericht zu großen Teilen mit der Frage, wie UAPs künftig besser untersucht werden können. In diesem Kontext betont Nelson: „Bei der NASA liegt es in unserer DNA, zu erforschen – und zu fragen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich möchte dem unabhängigen Studienteam dafür danken, dass Einblicke gegeben hat, wie die NASA UAPs in Zukunft besser untersuchen und analysieren kann.“