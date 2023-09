Von Tesla bis VW: Moderne Autos erfassen selbst Sex im Auto

Die Mozilla Foundation hat ihre neuste Version der Privacy Not Inclueded (PNI) veröffentlicht. Dort werden alle Automobilhersteller aufgezählt, die keine Maßnahmen für die Verschlüsselung von persönlichen Daten ergriffen haben. Die Ergebnisse sind alles andere als erfreulich. Jen Caltrider, PNI-Programmdirektor betonte: „Heutzutage sind alle Neuwagen ein Albtraum für die Privatsphäre auf Rädern, der riesige Mengen an persönlichen Daten sammelt.“

Mozilla untersuchte in ihrer neusten Auflage Datenschutz– und Sicherheitsmängel von verschiedenen Autobauern. Hierfür wurde Autos in den Ländern: Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea und den USA getestet. Der Organisation zufolge haben Forscher insgesamt 600 Stunden lang die Datenschutzrichtlinien gelesen, Apps heruntergeladen und haben es versucht, die Marken zu kontaktieren.

Der Untersuchung zufolge werden dank Sensoren, Kameras, Mikrofone, Telematiksysteme und Smartphones persönliche Daten ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen gesammelt. Dies wurde in den getesteten Autos von Mozilla festgestellt. „Sexuelle Aktivität, Einwanderungsstatus, Rasse, Gesichtsausdruck, Gewicht, Gesundheit und genetische Informationen“ werden von den Pkws erfasst, aber auch dein Standort oder Ziel. Die Daten können dann von den Auto-Konzernen an jemanden weitergegeben oder verkauft werden. Sie können jedoch auch für die Analyse des Fahrers genutzt werden. Somit können beispielsweise Vorlieben, Eigenschaft, Fähigkeiten und mehr herausgefunden werden. Dies sei nicht das erste Mal, dass Mozilla eine Branche mit schrecklichen Datenschutzpraktiken aufdeckte, sagte ein PNI-Forscher, Misha Rykov. Er fügte hinzu: „Aber Autos sind einzigartig – ihre Datenschutzmängel wirken such nicht nur auf den Fahrer aus, sondern auch auf Passagiere und manchmal sogar auf Fußgänger.“

Autos: Welche Marken sind ein „Albtraum“?

Der Studie zufolge sind Automarken wie BMW, Ford, Toyota, Tesla, VW, Audi und viele mehr ein „Albtraum“. In der von Mozilla bereitgestellten Aufzählung kannst du dir alle betroffenen Automarken nach „Gruseligkeit: Am wenigsten – am meisten“, „Gruseligkeit: Am meisten – am wenigsten“ oder „Alphabetisch“sortieren.

Laut Mozilla ist der japanische Autobauer Nissan am gruseligsten. Denn die Marke gibt sogar in seiner Datenschutzerklärung zu, dass sie Daten über Genetik, Gesundheit und sexuelle Aktivitäten sammeln. Zudem können sie all diese Daten auch weitergeben oder verkaufen.