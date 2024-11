Nachdem die Deutsche Bahn zuletzt die Plastik-Bahncards abgeschafft hat und Sparpreise faktisch nicht mehr ohne Internet buchbar sind, sollte nun eigentlich der nächste Schritt bei der Digitalisierung der Bahn folgen. Denn die für die Bahnhöfe zuständige DB InfraGo wollte ab Mitte Dezember bestimmte Aushänge nicht mehr in die Schaukästen hängen, die du auf nahezu jedem Bahnsteig findest. Insbesondere durch die vielen Baustellen ändern sich häufig Ankunftszeit und Gleis, hieß es zur Begründung offiziell. Deswegen habe man sich entschieden, den gedruckten Ankunftsfahrplan abzuschaffen.

Rolle rückwärts: Fahrpläne bleiben

Nun aber, wenige Tage nach Bekanntwerden der Pläne, eine neue Entscheidung. „Die Deutsche Bahn (DB) nimmt die Kritik von Öffentlichkeit und Verbänden ernst und ihre Entscheidung zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn. Die weißen Ankunftspläne bleiben demnach auch nach dem Fahrplanwechsel 2024 für die nächste Fahrplanperiode weiter an den Bahnhöfen hängen.

Die DB rücke damit von Ihrem Entschluss ab, die gedruckten Pläne für Abholende bereits zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember abzuhängen. Stattdessen werde die DB in der kommenden Fahrplanphase die Nutzung des Printmediums am Bahnhof umfassend evaluieren. Auf Basis dieser Untersuchung sollen dann gemeinsam mit den Verbänden mögliche nächste Schritte beraten werden.

DB InfraGo hatte in der Maßnahme auch einen Beitrag für die Umwelt gesehen. Schließlich verzichtet man darauf, Unmengen Papier zu bedrucken. Bei etwa 5.400 Bahnhöfen in Deutschland, an denen zumeist mehrere Fahrpläne hängen, kommt in der Tat einiges an Papier zusammen. Allerdings: Die weißen Ankunftspläne hängen nur an 570 mittleren bis großen Bahnhöfen. Die gelben Abfahrtspläne hätten ohnehin bleiben sollen. Sie hängen an jedem Bahnhof.

In anderen Ländern wie Luxemburg oder Italien wurden diese Ankunftsfahrpläne der Bahn schon vor geraumer Zeit abgeschafft: Auch Abfahrtspläne gibt es mitunter nur noch digital. Auch das dürfte in Deutschland bald folgen. Die Wagenstandsanzeiger sind bereits in vielen Fällen digitalisiert. Voraussetzung hier ist, dass die digitale Anzeige am Bahnhof den Wagenstandsanzeiger ersetzen kann.

Übrigens: Zum Fahrplanwechsel gibt es auch neue Preise für Fahrten mit der Deutschen Bahn. Bis dahin kannst du noch zum alten Preis buchen – für fast das komplette kommende Jahr.