Microsoft Surface Laptop 4 vorgestellt: Erstmals mit Vorbesteller-Aktion

Microsoft stellt sich im Laptop-Segment neu auf und hat jüngst das Surface Laptop 4 enthüllt. Und das in gleich zwei Ausführungen: einerseits mit 13,5 Zoll, andererseits mit 15 Zoll Display-Größe im jeweils 3:2-Format. Ende April kommen die Modelle in Deutschland auf den Markt und du kannst sie schon jetzt ergattern. Doch was bekommst du für dein Geld? Der Reihe nach.



Microsoft Surface 4: Das ist die Technik dahinter

Neben den zwei Display-Ausführungen bietet die neue Surface-Generation wie schon im vergangenen Jahr die Besonderheit, dass Kunden zwischen einem Intel Core i5/7 der 11. Generation oder einem AMD Ryzen 4000-Prozessor auswählen können. Dazu kommen jeweils 8, 16 oder 32 GB RAM sowie wahlweise 256 und 512 GB oder 1 TB SSD-Speicherplatz.

Das Surface Laptop 4 soll die Arbeit im Homeoffice erleichtern und bietet somit nicht nur Unterstützung für den optional erhältlichen Surface Pen, sondern auch einen Touchscreen. So lässt sich der Laptop in unterschiedlichen Szenarien anwenden. Hinzukommt eine integrierte Webcam und zwei Mikrofone samt Geräuschunterdrückung, die gerade in Zeiten von Corona Gold wert sind. Den Sound geben indes Omnisonic-Lautsprecher, unter anderem mit Dolby Atmos-Unterstützung aus.

Die Hardware im Überblick

Optisch unterscheiden sich die Geräte nicht von ihren Vorgängern. So sind die Maße identisch geblieben und auch die wirklich gute Surface-Tastatur ist weiterhin an Bord. Je nach Farbe kommt hier entweder eine Handauflage aus Alcantara oder klassisch aus Metall zum Einsatz. Mit „Eisblau“ ist zudem eine neue Farbauswahl verfügbar. Diese Farbe kennen wir bereits vom günstigeren Surface Laptop Go.

Das Surface Laptop 4 in allen verfügbaren Farben

Bei den Anschlüssen stehen dir ein klassischer USB-A Port, ein USB-C-Anschluss und eine Kopfhörerbuchse zur Verfügung. Auch ein Surface Connect Anschluss zum Laden des Geräts oder zum Verbinden mit einem Surface Dock ist vorhanden. Wahlweise kann jedoch auch über den USB-C-Port geladen werden. Kabellos sind Bluetooth 5 und WiFi-6 möglich.

Unglaublich hoch erscheint die Akkulaufzeit des Surface Laptop 4. So gibt Microsoft für das 13,5 Zoll Modell eine Laufzeit von 19 Stunden beim AMD Ryzen Modell und 17 Stunden für die Intel-Variante an. Letztere sollte beim Vorgänger lediglich auf 11 Stunden kommen. Wie realitätsnah diese Angaben sind, unser Test zeigen.

Folgende Konfigurationen stehen zur Auswahl (13,5 Zoll):

AMD Ryzen 5 4680U; 8 GB RAM; 256 GB SSD in Grau für 1129 Euro

Intel Core i5-1135G7; 8 GB RAM; 512 GB SSD in Schwarz, Eisblau, Grau und Sandstein für 1449 Euro

Intel Core i7-1185G7; 16 GB RAM; 512 GB SSD in Schwarz für 1849 Euro

Das 15 Zoll Modell ist in diesen Varianten erhältlich:

AMD Ryzen 7 4980U; 8 GB RAM; 256 GB SSD in Grau für 1449 Euro

Intel Core i7-1185G7; 16 GB RAM; 512 GB SSD in Schwarz für 1949 Euro

Gegen Aufpreis können bei vielen Modellen auch höhere Speicher- oder RAM-Ausstattungen gewählt werden. Das Surface Laptop 4 ist ab dem 27. April in Deutschland erhältlich.

Surface Laptop 4: Vorbesteller-Aktion bei Saturn

Interessierst du dich für das neue Surface Laptop, könnte sich die Vorbesteller-Aktion bei Saturn lohnen. Surface-Produkte sind für gewöhnlich sehr Preisstabil. Gute Angebote sind also in den kommenden Wochen eher nicht zu erwarten.

Bei Saturn kannst du dir noch bis zum offiziellen Verkaufsstart ein Surface Laptop 4 mit Preisgarantie vorbestellen und erhältst Microsofts kabellose Kopfhörer „Surface Earbuds“ kostenlos dazu. Diese kosten regulär aktuell 175 Euro und bieten bis zu 24 Stunden kabellosen Musikgenuss.