Microsoft: Krasse Änderung verärgert Konsolenspieler

Auf der Xbox mancher Spieler erscheint seit kurzem eine neue Nachricht, die für Verwirrung sorgt. In der Nacht ist die Rede davon, dass unautorisierte Accessoires ab dem 12. November 2023 nicht mehr unterstützt werden. Es handelt sich dabei um eine bewusste Entscheidung von Microsoft. Doch was steckt genau dahinter und worauf musst du dich als Xbox-Spieler jetzt vorbereiten?

Das Ende von Third-Party Accessoires

Microsoft hat unautorisierten Third-Party Accessoires für die Xbox den Kampf erklärt. Schon bald können solche Produkte nicht mehr von Spielern genutzt werden. Betroffen sind etwa kabellose Controller, diverse Adapter und potenziell auch Headsets. Generell solltest du dich darauf einstellen, dass Produkte, die nicht als offizielle Produkte für die Xbox vermarktet werden, schon bald nicht mehr funktionieren. Als Grund für diesen drastischen Schritt nannte Microsoft, dass unautorisierte Produkte die Spielerfahrung von Gamern zerstören.

Benutzt du ein betroffenes Produkt, dann könntest du schon jetzt eine Meldung auf deiner Xbox sehen, die dich vor der kommenden Änderung warnt. In der Meldung verweist dich Xbox auf den eigenen, offiziellen Store, in dem du zugelassene Accessoires kaufen kannst. Laut der Meldung tritt die Änderung am 12. November 2023 in Effekt. Von diesem Zeitpunkt an können nur offizielle Produkte an deine Xbox angeschlossen werden.

So sieht die Fehlermeldung aus, die manche Spieler jetzt erhalten.

Reaktionen und Lösungsansätze

Laut Windows Central arbeitet Microsoft aktuell daran, sein Programm autorisierter Produkte zu erweitern. So soll es in Zukunft mehr Auswahl für Gamer geben. Offiziell bestätigt ist diese Aussage zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht. Klar ist allerdings, dass die Änderung weitreichende Auswirkungen hat. Manche Produktanbieter haben bereits jetzt Statements auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht, in denen sie ihre Kunden aufklären.

In den Statements geben Hersteller wie Brook Gaming an, dass ihre Produkte potenziell schon bald nicht mehr benutzbar sind. Sie versichern ihren Käufern jedoch, dass sie an einer Lösung des Problems arbeiten. Wie genau eine solche Lösung jedoch aussieht, kann nicht gesagt werden. Generell ist noch nicht klar, welche Langzeitfolgen sich aus der baldigen Änderung ergeben könnten. Viele Spieler drücken jedoch schon jetzt ihre Enttäuschung aus. Für sie sind die Accessoires ein wichtiger Aspekt ihrer Spielerfahrung, den sie nicht aufgeben wollen.