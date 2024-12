Mercedes: Neue Ausnahmegenehmigung macht Autos noch besser

Autonomes Fahren mit hochpreisigen Autos wird immer fortschrittlicher. Nicht nur der BMW i5 (Test) lässt sich über die hiesigen Straßen fahren, ohne dabei die Hände am Lenkrad zu belassen, auch Mercedes bietet mit dem Drive Pilot ein entsprechendes System an. Und jetzt hat der Hersteller aus Stuttgart vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Erlaubnis erhalten, sein System für autonomes Fahren in Deutschland ab 2025 bis zu einer Geschwindigkeit von 95 km/h einsetzen zu dürfen.

Mercedes macht den Drive Pilot noch besser

Schon seit Mai 2022 ist es Mercedes möglich, die S-Klasse und den vollelektrischen EQS mit einem Assistenzsystem auf SAE-Level 3 auszustatten. In einem nächsten Schritt erfolgt nun ab Frühjahr kommenden Jahres die Freigabe für die Nutzung bis zu einer Geschwindigkeit von 95 km/h. Wer einen Mercedes mit aktiviertem Drive Pilot nutzt, kann sich dann anderen Dingen zuwenden, während das Auto die Fahraufgabe übernimmt. Dafür kommen über 35 Sensoren wie Kameras, Radare, Ultraschallsensoren und LiDAR (Laser-Radar) zum Einsatz.

Bisher war es Mercedes erlaubt, den Drive Pilot bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h im Stau freizuschalten. Künftig ist ein Einsatz auch bei bis zu 95 km/h im normalen Verkehrsfluss hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug auf der rechten Autobahnspur möglich. Fahrern ist es dann möglich, Filme zu schauen, Zeitung zu lesen, zu arbeiten oder sich ganz einfach zu entspannen, während das Fahrzeug hochautomatisiert fährt. Falls notwendig, ist das redundant abgesicherte System in der Lage, die Fahraufgabe an die Person hinter dem Lenkrad zurückzugeben. Sollte der Fahrer nicht reagieren, führt Drive Pilot einen für den nachfolgenden Verkehr kontrollierbaren Nothalt durch.

Genehmigt: Mercedes-Benz darf in Deutschland mit 95 km/h hochautomatisiert fahren.

Drive Pilot für autonomes Fahren kostet extra

Kostenlos gibt es das Next-Level-Fahren bei Mercedes aber nicht. Die Sonderausstattung für autonomes Fahren kostet aktuell 5.959 Euro extra. Bereits gebaute Fahrzeuge mit Drive-Pilot-Funktion erhalten aber ein kostenloses Update. Entweder über das Internet (Over-the-Air) oder bei einem Besuch in der Mercedes-Werkstatt. Änderungen an Bauteilen des Fahrzeugs sind nicht notwendig. Die gesetzliche Grenze für hochautomatisiertes Fahren in Deutschland liegt aktuell bei 130 km/h. Mercedes-Benz will dieses Ziel bis Ende dieses Jahrzehnts erreichen.