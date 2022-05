Mehr Reichweite als ein E-Auto: Mit diesem E-Bike kommst du von Hamburg nach Berlin

Für die meisten E-Bikes ist bei der Reichweite nach rund 100 km Schluss. Ab dann geht es für dich nur noch mit Muskelkraft weiter. Doch nicht nur hier reißt Opium, die neue Schweitzer Fahrradschmiede einige Grenzen ein. Denn das neue S-Pedelec der Firma kommt laut Herstellerangaben mit dem verbauten Akku und einem Range Extender auf satte 340 km Reichweite. Damit kommst du locker von Hamburg nach Berlin und damit weiter als so manches Stadt-E-Auto.

Neue E-Bikes: Opium 6.0 und Opium 4.0

Das neue S-Pedelec protzt aber nicht nur bei der Reichweite. Denn mit 850 Watt Nennleistung ist es mehr als dreimal so stark wie ein herkömmliches E-Bike. Dazu kommen 4-Kolben-Bremsen mit ABS und wahlweise eine 12- oder 9-fach-Schaltung von Pinion. Sie ist direkt im Tretlager angebracht und versteckt sich damit dort, wo sich bei vielen E-Bikes der Motor befindet. Der bürstenlose Motor sitzt in der Nabe am Hinterrad und wird über einen Riemen angesteuert. Die Reichweite ist auch sein Verdienst, denn er rekuperiert, wenn er nicht zum Antrieb gebraucht wird. Damit speist er beispielsweise bei Bergabfahrten Energie zurück in den Akku.

Opium wird das neue E-Bike-Modell in zwei Ausstattungsversionen anbieten. Sie unterschieden sich wie erwähnt bei der Schaltung, aber auch bei der Beleuchtung und den Bremsen. Denn beim Opium 4.0 musst du auf das ABS verzichten. Keinen Unterschied macht Opium bei den Farben. Die Modelle werden in 12 Designs auf den Markt kommen. Ebenfalls bei beiden Modellen gleich: Die digitale Ausstattung. So gibt es einen GPS-Tracker für die Ortung und den Diebstahlschutz, sowie eine schlüssellose Wegfahrsperre.

Opium 6.0

Marktstart und Preise

Opium zeigt noch nicht alle Daten und vor allem auch noch keine Preise für das Opium 6.0 und das Opium 4.0. Mehr Licht ins Dunkel wird die Fahrradmesse Eurobike 2022 bringen. Im Juli dieses Jahres startet dann die Vorbestellzeit. Auf den Markt wird das E-Bike erst im Frühling 2023 kommen.