Last One Laughing 3: Das verrät der Trailer zur brandneuen Staffel

Bully Herbigs neue Show geht in die nächste Runde. Und Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Noch vor Ostern kommt die aktuellste Staffel von „LOL – Last One Laughing“ in die nächste Runde. Vorab kannst du aber schon einen Blick in Staffel 3 werfen, denn man veröffentlichte jetzt einen neuen Trailer.

Das erwartet dich in „LOL 3“

Das Konzept von „LOL“ ist klar und ändert sich auch in der kommenden Staffel nicht. Es geht darum, die Teilnehmer zum Lachen zu bringen – und damit zum Rauswurf aus der Show zu bringen. Michael „Bully“ Herbig hat dabei stets ein waches Auge auf die Lachmuskeln der Prominenten, denn nur ein kleinstes Zucken genügt und der Platz wackelt.

Der nun brandneue Trailer zur dritten Staffel zeigt, dass sich einige Details jedoch wohl verändert haben. Dazu gehört etwa ein neues Set, aber auch neue Tricks, um die Stars zum Lachen zu bringen. So erhascht man im Trailer etwa einen Blick auf Michelle Hunziker im Hühnchen-Kostüm oder auch Anke Engelke, die über den Studioboden geschliffen wird. Ob die Teilnehmer hier widerstehen können?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Hintergründe zu „Last One Laughing“

Die Frage bekommst du ab dem 14. April beantwortet. Pünktlich zu Ostern startet die dritte Staffel an Gründonnerstag exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Danach folgen im Wochenrhythmus jeweils donnerstags zwei neue Folgen. Wenn du noch kein Kunde bist und in die Show hineinschnuppern willst, kannst du die kostenlose Probeversion von Amazon Prime Video ausnutzen, die über 30 Tage geht. Danach kostet der Streaming-Dienst 7,99 Euro im Monat.

Neben Anke Engelke und Michelle Hunziker sind unter anderem auch Christoph Maria Herbst und Olaf Schubert in „LOL 3“ zu sehen. Zuvor gab es einige Spekulationen darüber, ob auch der im Dezember verstorbene Mirco Nontschew weiterhin Teil der Show sein wird. Dass das der Fall ist, bestätigen Amazon Prime Video sowie auch Bully Herbig recht schnell. Wie die Macher auf der Premiere betonten, widme man diese Staffel dem 52-jährigen.