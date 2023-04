Lidl mit neuem Angebot: Karte zeigt Autofahrern, wo sie es bekomme

Beim Einkaufen, das E-Auto zu laden, kann eine hervorragende Idee sein. Das dachten sich auch die großen deutschen Discounter Aldi und Lidl sowie einige Baumarkt-Ketten. Mit dem Angebot bieten die Supermärkte einen Mehrwert für die E-Auto-fahrende Kundschaft und nebenbei kann man sich noch einige Euro erwirtschaften.

Neue Ladesäulen bei Lidl

Lidl hat schon seit 2020 Ladesäulen für E-Autos vor vielen seiner Läden stehen. Damals noch als Gratisangebot gestartet, hat Lidl wie auch Konkurrent Aldi die kostenlos-Angebote 2022 zurückgezogen und eigene Stromtarife eingerichtet. Diese richten sich nach der Ladegeschwindigkeit. Startete die Schwarz-Gruppe damals mit eher langsamen 30-KW-Säulen, hat sie das Angebot im Zuge des Ausbaus um bis zu 150-KW starke Säulen ergänzt. Jetzt geht Lidl den nächsten Schritt. Und das ohne viel Tamtam.

Lidl hat nämlich ohne großes Aufsehen erste Ladesäulen mit 350 KW Ladeleistung aufgestellt und in Betrieb genommen. Das zeigt unter anderem die von Lidl auf der eigenen Homepage erstellte Karte, die alle Ladepunkte für E-Autos in Deutschland auflistet. Du kannst zum Beispiel an einem Kölner Standpunkt in der Dieselstraße nun nicht mehr nur an einem 22- und zwei 30 KW-Steckplätzen dein E-Auto laden. Hier sind auch an zwei Ladepunkten satten 350 KW drin.

Keine Preise und keine Leistung in der Übersicht

Neben der Karte auf der Webseite von Lidl bietet der Discounter auch eine eigene App für Android-Smartphones und Apples iPhones an. In beiden Angeboten siehst du die Ladesäulen-Standorte und die Ladeleistungen. Dazu wird bei beiden gezeigt, ob die Ladesäule in Betrieb und ob sie gerade belegt ist. Die Ladepreise werden auf der Karte im Web jedoch nicht angezeigt. Dazu zeigt sie in der Übersicht nicht an, welche der Lidl-Ladesäulen welche Geschwindigkeit bietet. Somit musst du dich recht aufwendig in jeden Standort klicken. Und erst dort kannst du in der aufpoppenden Liste eruieren, ob es die neue und schnellere Ladeleistung gibt.