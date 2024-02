Kfz-Zulassung: Endlich Besserung in Aussicht

Ein Termin bei der Zulassungsstelle ist zuweilen einfach nur anstrengend und nervig. Zudem musst du in manchen Großstädten viel Geduld mitbringen. Die digitale Zulassung ist günstiger, einfacher und schnell erledigt. Am 1. September 2023 wurde die Kfz-Zulassung per i-KFZ zwar eingeführt, jedoch konnten nicht alle Zulassungsstellen die Mindestsicherheitsanforderungen einhalten. Daraufhin sperrte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) an zwei Dritteln der Standorte die Funktion der i-KFZ. Einem Bericht des Online-Magazins Chip zufolge soll sich jetzt etwas ändern.

Kfz-Zulassung: Doch bald online?

An zwei Dritteln der Zulassungsstellen wurde die digitale Funktion gesperrt. Laut einem KBA-Sprecher war der Grund für diese Maßnahme ein Hackerangriff im Oktober 2023. Die Cyber-Attacke legte gleich mehrere Computersysteme von Verwaltungen lahm. Von diesem Schritt waren nicht nur die Portale selbst betroffen, sondern auch Privatpersonen und Großkunden. Jegliche Kfz-Zulassungen konnten fortan nur noch in Papierform bearbeitet werden. Seit der Sperrung im Dezember soll sich aber schon viel verbessert haben. Denn der KBA-Sprecher teilte gegenüber der „Chip“ mit, die Verfügbarkeit von i-Kfz nehme immer mehr zu.

Mittlerweile bieten von den insgesamt 415 Zulassungsbehörden 75 Prozent die Möglichkeit der i-Kfz Stufe vier an. Bei nur noch etwa zehn Prozent sei diese deaktiviert. Weiterhin vermutet das KBA, dass es eine gute Abdeckung bis Ende des ersten Quartals geben wird. Viele Gemeinden wollen die Mindestsicherheitsanforderungen erfüllen und sich anschließen. Welche genauen Standorte die Anforderungen noch erfüllen müssen, ist nicht bekannt.

Was ist der Unterschied zwischen Termin und online?

Die größten Unterschiede zwischen einem Termin bei der örtlichen Zulassungsstelle und der i-Kfz sind nicht nur, dass es einfacher und schneller ist. Zudem ist die digitale Zulassung günstiger. In Köln betragen die Gebühren für eine Online-Neuzulassung 12,80 Euro, hinzu kommen 2,85 Euro für den Versand. Für eine Kfz-Zulassung vor Ort musst du eine Gebühr von 30 Euro zahlen. Falls die jeweiligen Fahrzeugdaten nicht abgerufen werden können, kommen nochmal 15,30 Euro an Gebühren auf dich zu. Gleichzeitig kostet dich die Reservierung des Wunschkennzeichens und die Zuteilung 2,60 Euro und 10,20 Euro.