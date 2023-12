Kamera-Blindtest mit überraschendem Ergebnis: Dieses Handy gewinnt

Heutige Top-Smartphones sind mit hervorragenden Kameras ausgestattet. Doch die wenigsten Nutzer wissen mit dieser Foto-Power umzugehen. So öffnen die meisten Nutzer die Kamera-App, richten das Handy auf das Motiv und drücken den Auslöser. Und das Ergebnis soll auf Social Media und Co. möglichst gut aussehen. Genau dieses Verhalten stellt der Test nach und soll herausfinden: Welches Handy macht die schönsten Fotos?

So läuft der Test der Kameras ab

Für den Test hat YouTuber Marques Brownlee 20 beliebte Smartphones ausgewählt. Dazu zählen iPhone 15, iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Flip5, Galaxy Fold5, Xiaomi 13 Ultra, Asus Zenphone 10, Nothing Phone 2, OnePlus Open, OnePlus 11 und viele mehr. Mit jedem der Smartphones wurden drei Fotos gemacht. Ein normales Foto, ein Low-Light-Foto und ein Foto im Porträt-Modus. Und schon kann das Abstimmen beginnen.

Beim Abstimmen sehen die Nutzer jeweils zwei Fotos gegenübergestellt und müssen sich für das schönere Foto entscheiden. Von welchem Smartphone welches Foto stammt, wird dabei verschwiegen, um das Ergebnis nicht zu beeinflussen. Nach mehreren Millionen Abstimmungen stehen nun die Gewinner fest.

So sieht das Abstimmen im Kamera-Blindtest aus

Diese Smartphone-Kameras gewinnen im Blindtest

Bei dem Standard-Test macht ein überraschendes Smartphone das Rennen: das Google Pixel 7a. Und das, obwohl auch das teurere Pixel 8 Pro unter den getesteten Smartphones war. Auf Platz 2 folgt das Google Pixel Fold und auf dem dritten Platz das hierzulande nicht erhältliche OnePlus Open.

Bei den Low-Light Fotos kann sich Apple mit dem iPhone 15 Pro gegen die Android-Konkurrenz durchsetzen. Auf dem zweiten Platz folgt das Google Pixel 8 Pro und auf Platz 3 erneut das Google Pixel 7a.

Bei den Portrait-Fotos sichert sich hingegen das Google-Flaggschiff Pixel 8 Pro den ersten Platz. Gefolgt vom Samsung Galaxy Z Fold 5 und dem iPhone 15 Pro.

Bei dem Test fällt auf, dass sich die Meinung der Nutzer stark von der Meinung von Kamera-Experten unterscheidet. So ist das Pixel 7a beim Ranking von DXOmark weit abgeschlagen auf dem 35. Platz. Genau wie das Pixel Fold. Bei schwierigeren Low-Light Fotos oder bei Porträts kommt der Blindtest hingegen auf dasselbe Ergebnis wie die Experten. So führen das iPhone 15 Pro und das Pixel 8 Pro auch die Test-Tabelle von DXOmark an. Nur zwei Huawei-Smartphones sind laut der Experten besser, waren jedoch beim Blindtest nicht vertreten.

Welches Smartphone ist dein Favorit?

Welches Foto dir am besten gefällt, ist häufig eine persönliche Frage. Möchtest du herausfinden, welches Handy dein persönlicher Gewinner ist, kannst du selbst bei dem Blindtest mitmachen. Nach dem Abstimmen bekommst du eine persönliche Top-3-Liste der Smartphones angezeigt, die dir im Test am besten gefallen haben.

→ zum Blindtest