iPhone-Update schickt dein Handy ins Funkloch: Das kannst du jetzt tun

Besitzer diverser iPhone-Modelle klagen nach der Installation von iOS 14.7.1 über Verbindungsprobleme mit dem Mobilfunknetz; die Meldung „Kein Netz“ erscheint. Dies äußert sich in verschiedenen Ausmaßen, die von schlechten bis gar keinen Verbindungen reichen.

Die Berichte mehren sich, wie 9to5Mac berichtet, seit einigen Wochen unter anderem in Apples offiziellen Diskussionsforen. Aber auch in den Entwicklerforen des Unternehmens sind entsprechende Meldungen zu finden.

Laut den Beschreibungen der Besitzer betrifft das Problem diverse iPhone-Modelle, egal ob iPhone 6s, iPhone 7 oder iPhone 12. In vielen Fällen findet das Apple-Smartphone nach der Aktualisierung auf iOS 14.7.1 kein Netz mehr und zeigt eine entsprechende Meldung oben rechts oder oben links im Display an.

Apple selbst hat ein Support-Dokument im Angebot, welches bei derartigen Problemen helfen soll. Dies beinhaltet einige Schritte, die Abhilfe schaffen können. Dazu zählt etwa der Neustart des iPhones oder das Entfernen und erneute Einsetzen der SIM-Karte. Aber auch das Prüfen auf ein Update der Netzbetreiber-Einstellungen und ein Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen könnte helfen.

iPhone lässt sich nicht austricksen

Laut den Berichten der Nutzer haben diese Schritte aber häufig keine Besserung gebracht. Selbst die Übersicht aller verfügbaren Anbieter am aktuellen Standort bleibt bei einigen Anwendern komplett leer, iOS 14 findet keine Netze mehr. Einige Anwender haben ihre SIM auch in anderen Smartphones ausprobiert, um sicherzustellen, dass es nicht am Mobilfunkprovider oder der Karte liegt.

Sollten die im Support-Dokument beschriebenen Schritte keine Abhilfe schaffen, hilft aktuell nur die direkte Kontaktaufnahme mit Apple. Es ist möglich, dass der iPhone-Hersteller zeitnah ein weiteres Update für seine Smartphones veröffentlichen wird – konkrete Informationen sind jedoch nicht bekannt. In den vergangenen Tagen gab es jedoch schon Hinweise darauf, dass Apple bereits an iOS 14.8 arbeitet.