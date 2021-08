iPhone 13 Preise: Neues Feature sorgt für Preisexplosion

Die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation rückt mit großen Schritten näher. Noch hat Apple keinen offiziellen Termin genannt, vielleicht werden die neuen Modelle rund um das iPhone 13 aber schon Mitte September vorgestellt. Entsprechend gibt es auch schon wilde Spekulationen um die zu erwartenden Preise. Und die dürften unter anderem aufgrund der weltweiten Chip-Krise höher ausfallen als man es aktuell von der iPhone-12-Generation noch gewohnt ist.

Neue Gerüchte zum iPhone 13 Preis

Mitte August hatten die Analysten von TrendForce berichtet, dass sich die Preise für die neuen Modelle vermutlich nicht erhöhen werden. Das iPhone 13 Mini soll demnach in den USA 699 Dollar (64 GB), 749 Dollar (128 GB) beziehungsweise 849 Dollar (256 GB) kosten. Für das iPhone 13 seien 799 Dollar (64 GB), 849 Dollar (128 GB) oder 949 Dollar (256 GB) zu zahlen. Wer sich für das iPhone Pro entscheidet, muss 999 Dollar (128 GB), 1.099 Dollar (256 GB) oder 1.299 Dollar (512 GB) bezahlen. Für das iPhone 13 Pro Max liegen die Verkaufspreise laut TrendForce bei 1.099 Dollar (128 GB), 1.199 Dollar (256 GB) beziehungsweise 1.399 Dollar (512 GB).

Das ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Denn aus China schwappen jetzt neue Gerüchte nach Deutschland, die besagen, dass die Preise für die iPhone 13 Familie sehr wohl höher ausfallen sollen. Und nicht nur das. Auch die Speicherkonfigurationen wird Apple in manchen Fällen nach oben anpassen und den Preis für die teuersten iPhone-Modelle so weiter in Richtung der 2.000-Euro-Schwelle schieben. Die Webseite mydrivers.com nennt im Detail die folgenden iPhone-13-Preise:

iPhone 13 Mini

64 GB: 5.499 Yuan (ca. 720 Euro)

128 GB: 5.999 Yuan (ca. 785 Euro)

256 GB: 6.799 Yuan (ca. 890 Euro)

iPhone 13

64 GB: 6.299 Yuan (ca. 825 Euro)

128 GB: 6.799 Yuan (ca. 890 Euro)

256 GB: 7.599 Yuan (ca. 995 Euro)

iPhone 13 Pro

128 GB: 8.499 Yuan (ca. 1.110 Euro)

512 GB: 10.499 Yuan (ca. 1.370 Euro)

1 TB: 13.299 Yuan (ca. 1.740 Euro)

iPhone 13 Pro Max

128 GB: 9.299 Yuan (ca. 1.215 Euro)

512 GB: 11.299 Yuan (ca. 1.475 Euro)

1 TB: 14.099 Yuan (ca. 1.845 Euro)

Bis zu 1 TB Speicherplatz?

Wer nun genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass Apple beim iPhone 13 Pro und beim iPhone 13 Pro Max den neuen Gerüchten zufolge die beliebte Speichervariante mit 256 GB streicht. Stattdessen soll es von den beiden Modellen eine Top-Variante mit 1 TB Speicherplatz geben. Ob das wirklich stimmt? Wir können es nicht seriös beantworten. Verwunderlich wäre es aber nicht. Denn der Speicherbedarf wächst von Jahr zu Jahr und auch Samsung hat bereits Smartphones im Angebot, die 1 TB Speicherplatz bieten.

Zu beachten ist bei den oben genannten Preisen auch, dass es sich nur um 1:1-Umrechnungen der für China erwarteten Preise handelt. In Deutschland kommen in aller Regel noch einmal je Gerät etwa 100 Euro unter anderem für die Einfuhr nach Europa dazu. Und das würde die 1-TB-Variante des iPhone 13 Pro Max schlagartig auf einen Preis von circa 1.945 Euro katapultieren.

iPhone künftig mit Satellitentelefonie?

Und die höheren Preise wären nicht einmal verwerflich, denn dass sich das iPhone 13 in vielerlei Hinsicht verbessern soll, haben wir dir hier bei inside digital in den vergangenen Wochen bereits ausführlich berichtet. So soll sich die Display-Aussparung (Notch) am oberen Ende verkleinern, der (größere) Akku soll schneller laden können und auch bei den Kameras soll es wie in jedem Jahr einige Verbesserungen geben.

Neueste Gerüchte besagen aber auch, dass die neue iPhone 13 Generation ein ganz neues Feature erhält. Und auch das würde die oben genannten höheren Preise rechtfertigen. Denn erstmals überhaupt soll es mit dem neuen iPhone möglich sein, Satellitentelefonie zu nutzen, berichtet Analyst und Apple-Kenner Ming-Chi Kuo. Das integrierte Modem soll Gerüchten zufolge in der Lage sein, auch auf Low-Orbit-Satelliten (LEO) zuzugreifen und würde so kurzerhand jedem Funkloch auf der ganzen Welt ein Schnippchen schlagen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet unterdessen: Vor 2022 dürfte die Satellitentelefonie nicht in iPhones auftauchen. Und: Es soll nur in Notfall-Situationen nutzbar sein.

So oder so: Das neue Feature klingt verlockend, doch Vorsicht: Satellitentelefonie ist in der Regel teuer. Deswegen sollte Satellitentelefonie auf dem iPhone auch tatsächlich nur in Notfallsituationen verwendet werden. Vermutet wird, dass für die Satellitentelefonie auf dem iPhone 13 die Dienste von Globalstar in Anspruch genommen werden können. Und dort kostet etwa der günstigste Monatsvertrag knapp 80 US-Dollar (knapp 68 Euro) inklusive 150 Freiminuten. Jede weitere Minute wird mit 99 US-Cent (circa 84 Euro-Cent) abgerechnet. Eine Sprach-Flatrate kostet schlappe 2.400 US-Dollar – umgerechnet rund 2.000 Euro.

Ob ein solcher Tarif auch für iPhone-Nutzer gelten würde oder ob das Feature für Notfallsituationen auf dem iPhone vielleicht sogar ohne Aufpreis nutzbar wäre, ist noch unbekannt. Möglich ist laut Bloomberg auch, dass die Pläne für das neue Extra noch komplett verworfen werden.