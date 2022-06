iOS 16: So sieht Apples Zeitplan für das iPhone-Update aus

Diese Woche hat Apple die neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV vorgestellt. Gleichzeitig gab das Unternehmen aber auch einen Blick auf die Verfügbarkeit von iOS 16 & Co. Dies umfasst primär das mittlerweile gestartete Beta-Programm. Gleichzeitig fehlt jedoch ein konkretes Datum für die Verfügbarkeit der finalen Version. Anhand vergangener Jahre können wir jedoch schon heute einen möglichen Termin vorhersagen.

iOS 16: Entwicklervorschau bereits verfügbar

Den Anfang macht auch in diesem Sommer das Beta-Programm, an dem zahlenden Entwickler teilnehmen können. Diesen steht bereits die ersten Test-Versionen von iOS 16, iPadOS 16, etc. zum Download bereit. Die erste Beta ist damit bereits verfügbar.

Gleichzeitig sagte Apple im Rahmen der WWDC-Keynote, dass auch in diesem Jahr erneut ein öffentliches Beta-Programm starten wird. Im vergangenen Jahr begann dies rund drei Wochen nach der Entwickler-Beta. Die öffentliche Test-Version von iOS 16 soll laut Apple in diesem Jahr im Juli erscheinen. Sie ist üblicherweise identisch mit der zweiten oder dritten Entwickler-Beta, die ebenfalls in den kommenden Wochen erscheinen werden.

Einige der neue Features in iOS 16

Etwas mehr Ungewissheit als bei den Vorschau-Versionen gibt es beim Termin für die finale Version von iOS 16, die im Herbst erscheinen wird. Traditionell erscheint das Update einige Tage nach dem September-Event, in dem Apple die neue iPhone-Modelle präsentiert. Im vergangenen Jahr fand das Event etwa am Dienstag, den 14. September statt. iOS 15 erschien einige Tage später, am Montag, dem 20. September 2021. Im Jahr 2020 war alles etwas anders, hier lag zwischen dem September-Event und der Vorstellung von iOS 14 nur ein Tag.

→ Das sind die Neuheiten von iOS 16

Wenn wir davon ausgehen, dass Apples iPhone-Event in diesem Jahr am 13. September stattfindet, könnte die finale Version von iOS 16 am 19. September landen. Am selben Tag werden dann vermutlich auch iPadOS 16, tvOS 16 und watchOS 9 verfügbar sein. Das Update für den Mac in Form von macOS Ventura dürfte hingegen wieder einige Wochen länger in Anspruch nehmen.