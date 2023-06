Interaktiv & gratis: Eine solche Weltkarte hast du noch nie zuvor gesehen

Wo wurde Ludwig van Beethoven geboren? Wo Julius Caesar und wo Bruce Willis? Wer wissen wollte, welche bekannte Persönlichkeit in der Nähe der eigenen Heimatstadt zur Welt kam, musste bisher viel recherchieren. Das macht so keinen Spaß, ist jedoch auch nicht mehr notwendig. Denn das Kartenprojekt „Notable people“ liefert die gewünschten Antworten übersichtlich auf einer interaktiven Weltkarte. Zoomt man heraus, sieht man lediglich die bekanntesten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte, wie etwa Aristoteles, Vladimir Lenin, J. R. R. Tolkien, Mao Zedong oder Nelson Mandela. Zoomt man dagegen auf den eigenen Heimatort, zeigt das Tool den Namen einer Person an, die aus ebenjenem stammt und die größte Bekanntheit genießt.

Wie funktioniert die Karte?

Grundsätzlich zeigt die Karte keine Ortsnamen, sondern ausschließlich Namen von Personen. Wer möchte, kann jedoch zwischen dieser Anzeige und einer Anzeige mit Ortsnamen hin- und herwechseln. Ferner lassen sich die berühmten Persönlichkeiten nach der Art ihrer Tätigkeit filtern. Verfügbar sind die Kategorien: Kultur, Entdeckungen & Wissenschaft, Führung sowie Sport & Spiele.

Realisiert wurde das Projekt von Topi Tjukanov, der seinerseits als Senior Map Designer für den US-amerikanischen Kartendienst Mapbox tätig ist. Die für das Projekt benötigten Rohdaten stammen derweil aus einer wissenschaftlichen Datenbank, die bekannte Persönlichkeiten aus den Jahren 3.500 vor der Zeitenwende bis 2018 listet.

Interaktive Karte zeigt berühmte Persönlichkeiten

Hierfür sollen die Verantwortlichen laut Angaben von The Verge einschlägige Wikipedia-Einträge auf etwa ihre Wortzahl, die Zahl der verfügbaren Biographien, die Seitenaufrufe der Biographien (in allen verfügbaren Sprachen) sowie die verfügbaren Informationen (Geburtsort, Geschlecht, Tätigkeitsbereich etc.) durchleuchtet haben. Der Grundgedanke dahinter: Je wichtiger eine Person ist, desto ausführlicher wird ihre Biographie sein. Und das Ergebnis wirkt durchaus überzeugend.