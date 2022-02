IdeaPads fürs Gaming und ein Tablet: Lenovo überrascht beim MWC 2022

Lenovos IdeaPads sind das Brot und Butter Geschäft der Chinesen. Hier bedient man den Massenmarkt und vertreibt Laptops in rauen Mengen. Dabei ist die Lenovo-IdeaPad-Linie nicht etwa durch ein Betriebssystem, einen Prozessortyp oder eine Bauart beschränkt. Es geht stattdessen bunt zu, wie selten in einem Portfolio. Und so verwundert es nicht, dass es jetzt neue Chromebooks, Laptops und Gaming-Geräte unter dem gleichen Namen gibt.

Neue Gaming-Hardware von Lenovo

Die auffälligsten neuen Laptops sind zweifellos die Gaming-Boliden. Mit einem kräftig ausgeprägten „Hintern“ hinter dem Display brauchen sie bei Weitem mehr Standfläche als das Display bietet. Doch das ist gern gesehen. Bringt es doch Platz für Kühlung und Anschlüsse. Die dicken Luftauslässe sind neu gezeichnet und besitzen nun einen markanten blauen Akzent. Das Lenovo IdeaPad Gaming 3 gibt es in vier Grundvarianten. Mit 15 und 16 Zoll Größe kannst du dir jeweils eine Intel- oder eine AMD-Variante aussuchen.

Die neuen Gamer sollen vor allem Einsteiger in die Spielewelt locken oder solche Nutzer bedienen, die weniger Geld ausgeben wollen. Denn mit dem Startpunkt von knapp 1.000 Euro verlangt Lenovo für Gamer-Verhältnisse nicht viel. Im Mai startet die Reihe mit dem 15-Zöller in der Intel-Version auf dem Markt. Die weiteren Varianten folgen dann im Laufe des Juni und Juli 2022.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Vom Laptop zum Tablet: IdeaPads in allen Formen

Während die Gaming-IdeaPads noch klassische Laptops sind, verschwimmen bei den weiteren Neuheiten die Grenzen. Denn Lenovo hat nicht nur neue Convertibles, sondern auch Detachables und auch ein neues Tablet an den Start geschoben. Willst du noch recht nah am klassischen Laptop bleiben, bietet Lenovo mit dem IdeaPad Flex 5 ein Gerät mit Laptop-Maßen von 14 und 16 Zoll. Der Touch-Screen kann jedoch um 180 Grad gedreht und mit einem Stift benutzt werden. Damit verwandeln sich die vier Modelle mit wahlweise Intel- oder AMD-Prozessoren in ein Tablet. Wer kein Windows will, kann das IdeaPad Flex 5i auch als 14 Zoll kleines Chromebook bekommen. Wem das immer noch zu groß ist, dem bietet Lenovo mit dem IdeaPad Flex 3i Chromebook eine 11 Zoll kleine Version an.

Soll es etwas weniger Gehäuse sein, hat Lenovo noch eine Alternative in petto. Denn mit dem IdeaPad Duet 3 Chromebook und dem IdeaPad Duet 5i kommen auch noch zwei neue Detacheables auf den Markt. Hier kannst du einem Tablet eine fest ansteckbare Tastatur verpassen, um Laptop- oder Tablet-Feeling zu haben. Das Duet 3 kommt mit knapp 12 Zoll Display-Diagonale zu dir. Das Duet 5i legt noch einmal einen knappen Zoll drauf und kommt mit gehobener Ausstattung auf den Markt. Den Unterschied der Ausstattung der beiden Duet-Modelle erkennst du auch am Preis: Während das IdeaPad Duet 3 Chromebook ab 350 Euro in den Handel geht, verlangt Lenovo für das IdeaPad Duet 5i mehr als das Doppelte: knapp 750 Euro werden hier mindestens aufgerufen.

Lenovo IdeaPad Duet 5i

Als Ultima Ratio auf dem Weg weg vom Laptop bietet Lenovo jetzt die dritte Generation des Lenovo Tab M10 Plus an. Das 250 Euro günstige Tablet besitzt ein 11 Zoll großes Display mit 2.000 x 1.200 Pixeln Auflösung. Der MediaTek G80 Prozessor bringt nicht gerade High-End-Leistung ins neue Tablet. Dazu kommt der Verzicht auf WiFi 6 und 5G. Bluetooth gibt es in der Version 5.0. Wann das Lenovo Tab M10 in den Verkauf geht, sowie den kompletten Überblick über die neuen Modelle siehst du in dieser Tabelle: