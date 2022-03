Huawei hebt Homeoffice auf nächste Stufe: Super Device-Konzept

Huawei hat auf dem Mobile World Congress 2022 (MWC) in Barcelona seinem „Smart Office“ einen großen Schubs verpasst. Das auf den Namen Super Device getaufte Konzept ermöglicht eine grenzüberschreitende Konnektivität zwischen zahlreichen Geräten. Die Folge: eine gewaltige Anzahl an neuen Möglichkeiten.

Huawei Super Device

Grundsätzlich werden bei dem Super Device-Konzept unterschiedliche Geräte wie Desktop-PCs, Notebooks, Tablets, Smartphones und sogar E-Book-Reader zu einem einzigen „Super Gerät“ verbunden. Bisher schränkten die unterschiedlichen Software-Ökosysteme der einzelnen Technologietypen eine solche Zusammenarbeit ein. Doch diese Hürde wurde nun überwunden. „Wir haben mehr und mehr Geräte, die alle voneinander separiert sind. Super Device führt sie alle zusammen“, sagt Cheng Lei, Chief Marketing Officer für Westeuropa. Konkret lassen sich Geräte nun per Drag-to-Connect-Schnittstelle mit nur einem Klick miteinander verbinden. Ab diesem Moment können mit dem Computer verbundene Smartphones und Tablets als externe Laufwerke verwendet werden. Die Dateisystem-Optik auf dem Rechner bleibt dabei – wie bei einem echten externen Laufwerk – unverändert.

Abseits der Dateiübertragung lassen sich etwa das Bild des Huawei MateBook und MatePad entweder über einen Spiegelungs- oder einen Extend-Modus verbinden. Bei ersterem wird das Display getreu der Bezeichnung in Echtzeit gespiegelt, was etwa die Nutzung des Huawei M-Pencil in Kombination mit einem großen Bildschirm ermöglicht. Der Extend-Modus erweitert den Bildschirm derweil kabellos und geräteübergreifend. Zudem gewährt die Huawei Mobile App Engine Nutzern die Möglichkeit, von Huawei-Laptops auf die App Gallery (Huaweis Play Store) zuzugreifen. Eine entsprechende Funktion wird im Rahmen einer Beta demnächst zugänglich gemacht. Dagegen lassen verwandte Funktionen von Microsoft und Google noch auf sich warten.

Die Unterstützung der Super Device-Funktion soll künftig auch auf ältere Huawei-PCs ausgeweitet werden.

Huawei präsentiert Super Device-Gliedmaßen

Zusätzlich zu dem Super Device-Konzept präsentierte Huawei im Rahmen des MWC 2022 auch mehrere neue sowie vor Kurzem vorgestellte Geräte, die das neue, übergreifende Ökosystem erweitern sollen. Dazu zählen unter anderem das Tablet Huawei MateBook X Pro (2022), der Desktop-PC Huawei Mate Station X, das 2-in-1-Notebook Huawei MateBook E, der E-Book-Reader MatePad Paper sowie das Tablet Huawei MatePad.

Huawei MateBook E

Das Huawei MateBook E gehört zu den Neuankömmlingen. Es bietet ein 12,6 Zoll großes Display (1.600 x 2.560 Pixel), das sich sowohl als Tablet – per Touch-Bedienung oder mithilfe des Huawei M-Pencil – als auch mittels Tastatur und Maus steuern lässt. Betrieben wird das Gerät wahlweise mit einem Intel Core i3-1110G4-Prozessor oder einem Intel Core i5-1130G7-Chip (jeweils 11. Generation). Der Arbeitsspeicher beträgt ebenfalls wahlweise 8 oder 16 GB und beim Hauptspeicher können Nutzer zwischen 128, 256 und 512 GB (NVMe PCIe SSD) wählen. Interessant ist auch, dass der neue Rechner Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax unterstützt.

Huawei MateBook E

Huawei MatePad Paper

Ein weiteres Highlight der aktuellen Produktriege stellt das Huawei MatePad Paper dar. Das Gerät bietet, wie die meisten E-Book-Reader ein E-Ink-Display mit einer Diagonalen von 10,3 Zoll (1.404 – 1.872 Pixel). Im Gegensatz zu den einige Jahre alten Modellen, die in den Köpfen der meisten Bücher-Fans erscheinen, wenn das Thema E-Book-Reader angeschnitten wird, sorgt der hauseigene Huawei Kirin 820E-Chip für flüssige Bildübergänge. Noch interessanter ist allerdings, dass Nutzer das Huawei MatePad Paper mit einem Huawei M-Pencil bedienen können – etwa, um sich Notizen zu machen. Wir konnten uns vor Ort davon überzeugen, dass das tatsächlich beinahe so gut wie auf echtem Papier funktioniert. Und die Kompatibilität mit dem zuvor aufgeführten Super Device-Kosmos schafft zusätzlich Mehrwert.

Huawei MatePad Paper

Aktuell sind noch nicht alle der erwähnten Geräte in Europa verfügbar. Das soll sich jedoch nach und nach ändern. Wobei Huawei die dazugehörigen, europäischen Preise teilweise bereits jetzt veröffentlicht hat: