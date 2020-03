Huawei P smart Pro: Neues Smartphone mit Play Store vorgestellt

Auch wenn Huawei seit Mai 2019 stark mit den Handels-Embargos der USA zu kämpfen hat, stellen sie mit dem Huawei P smart Pro ein neues Mittelklasse-Smartphone vor. Der chinesische Hersteller will beim Huawei P smart Pro insbesondere mit dem großen Display ohne Notch und der Kamera punkten.

Huawei P smart Pro kommt mit Play Store

Die vermutlich wichtigste Information für die meisten Käufer vorab: Das Huawei P smart Pro kommt mit Play Store und allen anderen bekannten Google-Diensten. Ermöglicht wird das durch denselben Trick, den Huawei auch schon beim P30 lite New Edition angewendet hat. Man nimmt einfach ein bestehendes Smartphone, ändert ein paar Details und bringt es unter neuem Namen auf den Markt. Aus diesem Grund gleicht das neue Handy auch fast komplett dem Huawei P smart Z aus dem vergangenen Jahr. Lediglich Details wurden verbessert.

Der Hardwarecheck

Die zwei größten Unterschiede zum Vorgänger liegen in der Kamera und im Fingerabdrucksensor. Letzterer befindet sich nun im Power-Button an der Seite des Gerätes. Das ist praktisch, da das Smartphone so nicht vom Tisch hochgehoben werden muss, um es zu entsperren. Auch beim Halten in der Hand ist ein Button an der Seite des Gerätes leichter zu erreichen.

Verbesserte Kamera

Die Kamera wurde deutlich aufgewertet und bietet nun eine Auflösung von 48 Megapixeln auf der Rückseite und 16 Megapixel auf der Front. Die Frontkamera fährt aus dem Rahmen des Smartphones heraus. Dadurch kommt das 6,59 Zoll große Display komplett ohne Notch oder eine andere Einkerbung aus.

Alter Prozessor

Alle anderen technischen Daten sind weitestgehend unverändert. Huawei setzt (gezwungenermaßen) weiterhin auf einen Kirin 710F Prozessor, stellt ihm aber immerhin 6 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Unverständlicherweise verzichtet, hat man auf NFC. So kannst du beim Huawei P smart Pro nicht mit Google Pay bezahlen.

Huawei P smart Pro Software Android 9 Prozessor Kirin 710F Display 6,59 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 206 g Farbe Einführungspreis 279 € Marktstart März 2020

Software nicht mehr aktuell

Beim Betriebssystem setzt Huawei auf das nicht mehr ganz taufrische Android 9 zusammen mit ihrer eigenen Benutzeroberfläche EMUI 9.1. Ein Update auf Android 10 ist noch nicht bestätigt, könnte aber kommen.

Huawei P smart Pro vorgestellt: Unser Fazit

Huawei hat leider derzeit keine andere Wahl: Mehr als bestehende Smartphones geringfügig zu überarbeitet ist aufgrund des US-Embargos aktuell nicht möglich. Zumindest, wenn man weiterhin den Play Store auf dem Gerät anbieten möchte. Mit einem Preis von 279 Euro ist das Smartphone für die gebotene Leistung derzeit relativ teuer. Ungefähr zum selben Preis erhältst du bei Xiaomi das 9T mit einem ebenfalls Notch-freien Display, schnellerem 5 GHz-WLAN, NFC für Google Pay und einem Fingerabdrucksensor im Display.

Mit dem aktuellen Preis wird es das neue Mittelklasse-Smartphone schwer haben auf dem Markt. Besonders, da es den „Vorgänger“ das Huawei P smart Z bereits mehr als 100 Euro günstiger zu kaufen gibt. Der Preis des Huawei P smart Pro dürfte aber in den nächsten Monaten noch sinken.

