Horror-Klassiker: Nach 102 Jahren folgt jetzt das Remake

1922, in diesem Jahr flimmert der Horrorfilm-Klassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ zum allerersten Mal über die Kinoleinwände. Der Film, der ursprünglich aus Deutschland stammt, zählt zu den Meilensteinen der Filmgeschichte. Man könnte fast schon sagen, dass der Ursprung aller Vampir-Filme hierhin zurückführt. Dracula stammt aus dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1897 vom irischen Schriftsteller Bram Stroker. Nun, 102 Jahre später, taucht einer der wohl größten und ikonischsten Horror-Klassiker wieder auf. Denn eine Neuverfilmung ist im Anmarsch.

„Nosferatu – Der Untote“: Erster Trailer erscheint

In der Neuverfilmung verkörpert Bill Skarsgard, der unter anderem für Rollen in Filmen wie „Es“ und „Villains“ bekannt ist, die Hauptrolle des Graf Orlok. Lily-Rose Depp schlüpft in die Rolle von Elle, Nicholas Hoult spielt Thomas Hutter. Doch es tauchen noch weitere bekannte Gesichter, wie Willem Dafoe und Aaron Taylor-Johnson im neuen Horrorfilm-Klassiker „Nosferatu – Der Untote“ auf. Zudem führt Robert Eggers, der unter anderem für seine Filme „The Witch“ oder „Hansel & Gretel“ bekannt ist, Regie.

Worum geht es? – Graf Orlok (Bill Skarsgard) will seinen Wohnsitz in den Karpaten verlassen und ein altes, verlassenes Domizil in Wisborg bewohnen. Die Verträge müssen unterschrieben werden und somit begibt sich Thomas Hutter (Nicholas Hoult) auf die Suche nach dem Grafen. Das bedeutet aber, dass Hutter in das Land der Gespenster reisen muss.

Hier kannst du dir den Trailer zum neuen Horror-Klassiker „Nosferatu – Der Untote“ anschauen:

Wann erscheint der neue Horror-Klassiker?

Die originale Verfilmung von „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ erschien erstmals am 15. März 1922. Pünktlich zum ersten Weihnachtstag erscheint in den US-amerikanischen Kinos nun die Neuverfilmung von Nosferatu. Erst Anfang kommenden Jahres, 1. Januar 2025, fliegt der Horror-Klassiker rüber nach Deutschland, so Universal Pictures.