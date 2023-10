Heftige Kosten: Nutzung von E-Autos bald wohl viel teurer

Die Reparatur eines E-Autos nach einem Unfall ist sehr häufig teurer als bei einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungsmotor. Und das hat wohl schon im kommenden Jahr massive Auswirkungen für alle Fahrer von Elektroautos. Weil die Reparatur von Stromern ein Drittel teurer ist als bei vergleichbaren Verbrennern, warnt der Gesamtverband der Versicherer (GDV) vor steigenden Prämien für Versicherungen. Hinzu kommt, dass neben steigenden Lohnkosten in Werkstätten auch höhere Preise für Ersatzteile die Versicherungsbranche belasten.

E-Autos werden schnell zum Totalschaden – dabei war der Unfall gar nicht so heftig

Jörn Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV warnt in Bezug auf eine neue Untersuchung des Verbandes: „Die Reparaturkosten von Elektroautos […] liegen im Schnitt um 30 bis 35 Prozent über denen vergleichbarer Autos mit Verbrennungsmotor.“ Zwar sei der Weg, dem Klimawandel mit einem konsequenten Umstieg auf die E-Mobilität zu begegnen, nicht zu beanstanden, trotzdem wolle man frühzeitig vor den Konsequenzen in Form höherer Preise für Kfz-Versicherungen warnen.

Aber warum ist ein Elektroauto in der Reparatur so viel teurer als ein Verbrenner? Christoph Lauterwasser, Geschäftsführer des Allianz Zentrums für Technik, nennt in diesem Zusammenhang insbesondere hohe Kosten durch beschädigte Antriebsbatterien. Verbesserungswürdig seien aber auch Tauschkriterien, Diagnose- und generell die Reparaturmöglichkeiten von Elektroautos. Problematisch sei zudem, dass E-Autos nach Unfällen häufig in Tauchbädern oder Löschcontainern landen und so zu einem Totalschaden werden. Und das, obwohl der Unfall gar nicht so heftig war. „Mit Blick auf Werkstätten, Abschleppunternehmen, Feuerwehren und Gutachtern fehlen noch Erfahrung und bewährte Verfahren im Umgang mit schwer beschädigten Elektroautos“, so Lauterwasser.

Autohersteller sollen für mehr Schutz der Batterien sorgen

Die Versicherungswirtschaft nimmt deswegen auch die Autohersteller in die Pflicht. Sie sollen die Batterien schon von der ersten Entwicklung eines neuen E-Autos besser gegen etwaige Beschädigungen schützen und absichern. Zugleich sollten Werkstätten und Gutachtern aussagekräftige Diagnosedaten zum Zustand der Batterie nach einem Unfall zur Verfügung gestellt werden. Künftig müsse es auch darum gehen, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Anleitungen für die Reparatur von beschädigten Batterien nutzen zu können. „Wenn die Kosten für Elektromobilität aus dem Ruder laufen, sinkt auch deren Akzeptanz. Und das dürfen wir nicht riskieren“, mahnt Heinz Gressel, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Kraftfahrt.

Es gibt aber auch gute Nachrichten, wie GDV-Geschätsführer Asmussen zu berichten weiß. „In der Kfz-Haftpflichtversicherung – also bei Unfällen, in denen mit einem Auto andere geschädigt werden – verursachen Elektroautos im Durchschnitt fünf bis zehn Prozent weniger Unfälle als vergleichbare Verbrenner.“ Noch deutlicher ist der Vorteil der Elektroautos in der Vollkaskoversicherung, also den Schäden am eigenen Auto. „Hier entstehen bei den Stromern im Schnitt sogar rund 20 Prozent weniger Schäden“, so der GDV-Manager.