Augen auf: Das sind die gefährlichsten Straßen in Deutschland

Egal, ob du mit dem Auto, dem Motorrad, Fahrrad oder zu Fuß im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs bist, es lauern an vielen Ecken gefährliche Kreuzungen und Unfallschwerpunkte. Der Online-Versicherer Allianz Direct wollte in diesem Zusammenhang wissen: Wo in Deutschland sind eigentlich die gefährlichsten Straßen zu finden. Eine neue Analyse gibt auf diese Frage mit Blick auf das Jahr 2022 die passenden Antworten.

Top 10: Diese Straßen sind besonders bedrohlich

Wie die Versicherung unter Recherche aus Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und des Deutschen Unfallatlas herausfinden konnte, ist Deutschlands gefährlichste Straße im hohen Norden zu finden. Auf der Kieler Straße in Hamburg (Bezirk Altona), war die Anzahl der Unfälle im vergangenen Jahr am höchsten. Hier ereigneten sich 2022 nämlich 53 Unfälle – fünf davon mit schweren Verletzungen bei den Beteiligten. Auf den weiteren Plätzen folgen die Frankfurter Allee in Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg – 49 Unfälle, 8 mit schweren Verletzungen). Die Straße war besonders für Fahrradfahrer gefährlich, ehe 2023 ein geschützter Radstreifen für mehr Sicherheit eröffnet wurde.

Den dritten Platz unter den gefährlichsten Straßen in Deutschland belegt die Vahrenwalder Straße in Hannover (Vahrenwald-List – 49/6). Sie ist wegen Bauarbeiten derzeit nur einspurig befahrbar und dadurch scheint die Sicherheit eingeschränkt zu sein. Auffällig: In den Top 10 jener Straßen Deutschlands mit den meisten Unfällen sind vier weitere in Berlin zu finden:

Brunsbütteler Damm (45/9)

Mariendorfer Damm (42/10)

Invalidenstraße (35/4)

Karl-Marx-Allee (35/2)

Komplettiert wird die Liste der besonders unfallträchtigen Straßen in Deutschland durch die A8 im Bereich Leonberg im Landkreis Böblingen (41/6), die Fackenburger Allee in Lübeck (34/3) und die Venloer Straße in Köln (33/4). Pro Kopf hatte im vergangenen Jahr das Bundesland Hamburg die gefährlichsten Straßen. In der Hansestadt ereigneten sich im vergangenen Jahr 7.174 Unfälle und damit knapp 3,5 Unfälle pro 1.000 Einwohner. Auf den weiteren Plätzen folgen Bremen, Schleswig-Holstein, Berlin und Bayern.

Große Bundesländer mit den meisten Todesopfern im Straßenverkehr

Die mit Abstand meisten Unfälle mit Todesfolge ereigneten sich im vergangenen Jahr übrigens in Bayern (477). Schon im Jahr 2021 hatte Bayern den Spitzenplatz in dieser Statistik belegt. Damals mit 395 Todesopfern. Die zweitmeisten Toten waren im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen zu beklagen (363). Ähnlich viele waren es zudem in Niedersachsen (311) und Baden-Württemberg (302).