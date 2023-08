Heftige Filme und eine brutale Serie: Das sind die Neuigkeiten von Amazon Prime Video im September

Im September 2023 starten auf Amazon Prime Video wieder zahlreiche Filme und Serien. Dabei geht’s zum Teil heftig zu. Denn es wird düster und brutal. Doch auch Fantasie-Fans kommen auf ihre Kosten. Dafür sorgen gleich zwei Film-Blockbuster.

Düster und Fantastisch: Diese neuen Filme starten jetzt

Mit „Schindlers Liste“, „12 Years a Slave“ und „Das Schweigen der Lämmer“ geht es bei Amazon Prime Video bei den Neuankündigungen dramatisch zu. Doch auch wenn du eher leichte Koste bevorzugst, bietet Amazon einige interessante neue Filme im Portfolio. Mit „Phantastische Tierwesen: Dumbledors Geheimnisse“ wird es zwar mysteriös, aber nicht ganz so belastend für die Seele. Bei „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ kannst du vollends in eine Fantasie-Welt abtauchen und einen eher entspannten Abend genießen.

Doch mit diesen Filmen ist die Neuigkeiten-Liste noch lange nicht erschöpft. Alle Film-Neustarts im September 2023 in der Übersicht:

Titel verfügbar ab Tomb Raider 1. September Das Belko Experiment 1. September The Nun 1. September Das Schweigen der Lämmer 1. September Wenn ich bleibe 1. September Wish Upon 1. September The Comedian: Wer zuletzt lacht 2. September Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull 3. September Interview mit einem Vampir 3. September Southpaw 4. September Der siebte Sohn 4. September Schindlers Liste 4. September My Little Pony: Der Film 5. September 12 Years a Slave 6. September The Happytime Murders 7. September Die Hochzeit 7. September How to Date Billy Walsh 8. September 2023 Amazon Original Film Sitting in Bars with Cake 8. September Ein nasser Hund 10. September One Day 10. September The Book of Eli 11. September Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu 11. September Belfast 12. September The Accountant 12. September A Million Miles Away 15. September A Million Miles Away 15. September 2023 Amazon Original Film Der magische Kompass: Auf der Suche nach dem verlorenen Gold 15. September Transcendence 17. September Motherless Brooklyn 19. September Shooting Stars 20. September King Arthur: Legend of the Sword 22. September Valerian – Die Stadt der tausend Planeten 23. September Agora 25. September Father Figures 25. September P.S. Ich Liebe Dich 26. September Licorice Pizza 27. September Just Mercy 28. September Showtime 28. September Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse 30. September

Neue Serien auf Amazon Prime Video im September 2023

Weit weniger lang ist die Liste der Neustarts von Serien bei Amazon Prime Video im September 2023. Doch mit „Das Rad der Zeit – Staffel 2“ gibt es neues Futter für die zahlreichen Fans der Hit-Serie. Die dritte Staffel ist apropos schon in Planung und kommt wohl 2024 auf die Mattscheibe.

Zwei Serien-Neustarts dürften für Aufsehen sorgen. Zum einen ist es spannend, wie böse das Prequel zu The Boys ausfallen wird. „Generation V“ erzählt die Vorgeschichte der Superhelden, die zwischen Bösartigkeit, asozialem Verhalten und Heldentum schwanken. Die erste Staffel dieser Serie startet jedoch erst am 29. September.

Die zweite Serie dürfte primär Sportfans in ihren Bann schlagen. Denn in der All-or-Nothing-Reihe ist dieses Mal die Deutsche Nationalmannschaft bei der enttäuschenden Fußball-WM in Katar zu sehen. Hier wird es spannend, wie die Umsetzung der sonst auf Erfolgsgeschichten ausgelegten Serie ausfällt.

Hier die Übersicht über alle neuen Serienstarts:

Titel Staffel abrufbar ab Fairyteens 1 1. September 2023 Das Rad der Zeit 2 1. September 2023 All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar 1 8. September 2023 P#T@S Redes Sociales

1 15. September Wilderness 1 15. September Match Nas Estrelas 1 15. September The Continental 1 22. September 2023 Generation V 1 29. September 2023 Upload 3 20. Oktober 2023 Invincible 1 3. November 2023 Last Exit Schinkenstraße 1 Herbst 2023 Wilderness 1 Herbst 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 Ende 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 The Boys 4 2023 Das Rad der Zeit 3 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt