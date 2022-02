Hat Nokia kapituliert? Darum sind alle Handys über Nacht verschwunden

Eigentlich umfasst das Smartphone-Angebot von Nokia eine Vielzahl von Modellen. So hatte man fünf Smartphones der Einsteiger-Reihe „G“ und drei Smartphones der Mittelklasse-Reihe „X“ im Portfolio. Dazu kommen noch einige ältere Modelle. Doch ohne vorherige Ankündigung hat der finnische Hersteller HMD Global, der hinter der Marke Nokia steckt, fast alle Modelle entfernt.

Nur noch zwei Modelle bleiben

Die zwei letzten verbleibenden Smartphones sind das Nokia G21 und das G11. Bis auf eine Farbvariante beim G21 sind diese Modelle jedoch restlos ausverkauft.

Von der Mittelklasse-Reihe ist kein einziges Smartphone mehr im Online-Store zu finden. Bei den Feature-Phonems gibt es hingegen keine Einschränkungen. Und auch das Tablet T20 wir weiterhin wie gewohnt angeboten.

Bei anderen Händlern sind jedoch auch die Smartphones problemlos erhältlich. So hat Amazon noch alle Nokia-Smartphones gelistet und kann diese auch innerhalb weniger Tage liefern. Auch andere Händler wie MediaMarkt oder Saturn bieten noch fast alle Smartphones des Herstellers an.

Was ist los bei Nokia?

Grund für die Kapitulation von Nokia ist ein laufender Patentstreit mit dem Unternehmen VoiceAgeEVS. Dieses hatte im vergangenen Jahr gegen Nokia geklagt und Vollstreckungsverfahren gegen den Hersteller eingeleitet. Bei dem Patent geht es um ein Audioformat für die VoLTE-Telefonie. Das Unternehmen VoiceAgeEVS verwaltet in Deutschland und in den USA eine Vielzahl von Patenten und lizenziert diese unter anderem an Smartphone-Hersteller.

Keine Kapitulation auf Dauer

HMD Global hat Beschwerde gegen das Vollstreckungsverfahren eingereicht. Bis der Patentstreit beigelegt ist, hat man sich dazu entschlossen, alle Nokia-Smartphones aus dem Verkauf zu nehmen, welche die betroffenen Patente verletzten. Man rechnet damit, den Patentstreit beilegen zu können und bekräftigt noch einmal, dass die aktuelle Kapitulation kein endgültiges Aus ist. HMD Global werde weiterhin Nokia-Smartphones verkaufen und Kunden Garantieleistungen, Zubehör und Dienste anbieten.

Jetzt weiterlesen Das war’s: Diesen Modellen verpasst Xiaomi den Todesstoß