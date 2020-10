Harley-Davidson: Das ist das erstes E-Bike der Kultmarke

Als Harley-Davidson im vergangenen Jahr die „Livewire“ vorgestellt hat, waren Fans der Marke überrascht. Es war das erste Motorrad des Herstellers mit Elektroantrieb. „Die Livewire ist aber nur der Anfang“, so Harley-Davidson. In der Tat. Im August 2020 folgten nämlich erste Konzepte eines E-Bikes – keines Motorrads, wie so mancher vielleicht vermutet, sondern eines Fahrrades mit Elektromotor. Wir titelten mit „E-Bike statt Chopper: Harley-Davidson tritt in die Pedale“ . Nun sind die Pedelec-Pläne konkreter geworden.

Das erste E-Bike von Harley-Davidson kommt 2021

Im März 2021 kommt mit dem Serial 1 das erste E-Bike von Harley-Davidson in den Handel. Das Pedelec ist ein schlankes Fahrrad mit relativ dünnem schwarzen Rahmen und fetten, weißen Reifen. Hinzu kommen ein brauner Ledersitz und eine ein Riemenantrieb. Das E-Bike stammt von der Serial 1 Cycle Company, einer Marke von Harley-Davidson. Der Name „Serial 1“ entstammt dem „Serial Number One“, dem Spitznamen des ältesten, noch bekannten Harley-Davidson-Motorrads. Optisch erinnert das Pedelec durchaus an eine alte Sportster aus den 60er Jahren. Mit einem Motorrad mit V-Motor hat das E-Bike ansonsten aber nur wenig gemeinsam.

Der Countdown läuft

Noch rückt der Traditionshersteller weder Informationen zum Preis noch zu einem detaillierten Datum raus. Auch bleibt ungewiss, ob das Pedelec in Deutschland erhältlich sein wird. Vorstellbar ist es aber. Zum einen deshalb, weil der E-Bike-Markt auch hierzulande enorm wächst. Und das weiß auch Harley-Davidson. „Der dynamische und schnell wachsende E-Bike-Markt steht an der Spitze einer globalen Mobilitätsrevolution“, sagt Aaron Frank, Markendirektor der Serial 1 Cycle Company. „Die Gründung von Serial 1 ermöglicht es Harley-Davidson, eine Schlüsselrolle in dieser Mobilitätsrevolution zu übernehmen“, ist er sich sicher.

Zum anderen, weil es eine deutsche Internetseite zu dem E-Bike gibt, auf der ein Countdown herunterläuft, der am 16. November endet. Vermutlich wird Harley-Davidson dann weitere Details zu dem E-Bike bekannt geben.

Der Wandel einer Kult-Marke

Neben E-Bikes will Harley-Davidson im Rahmen seiner More-Roads-Initiative eine ganze Palette von elektrischen Zweirädern schaffen. Mit denen will man eigenen Angaben zufolge in den nächsten Jahre die Marktführerschaft bei der Elektrifizierung der Mobilität übernehmen und neuen Zielgruppen ein ganz neues Fahrerlebnis vermitteln.

Neben Tretrollern und Offroad-Fahrrädern bietet der Hersteller in den USA auch Produkte für Kinder an. Die elektrischen Laufräder IronE12 und IronE16 sind für drei- bis siebenjährige Kinder entwickelt worden. Sie schaffen bis zu 18 km/h und kosten rund 600 Euro.