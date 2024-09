Gratis für alle: CoD Black Ops 6 Beta geht in die zweite Runde

Das zweite Wochenende der Beta von Call of Duty: Black Ops 6 hat begonnen. Diesmal steht die Beta allen Spielern offen, egal, ob du das Spiel vorbestellt hast, oder nicht. Doch auch für Spieler, die das erste Wochenende gespielt haben, lohnt es sich, das Spiel nochmal zu starten. Neuer Content und neue Spielmodi sorgen dafür, dass die Beta nicht langweilig wird.

Call of Duty: Black Ops 6 Beta

Du kannst die offene Beta vom 6. September um 18:00 Uhr bis zum 9. September um 18:00 Uhr spielen. In dieser Zeit kannst du dir exklusive Belohnungen sichern, die anschließend nie mehr erhältlich sein werden. Neu am zweiten Wochenende ist ein Ladebildschirm, den du bei Level 23 freischaltest, eine animierte Calling Card für das Erreichen von Level 27 und eine Waffen-Blaupause für Level 30. Bei Level 30 ist dann aber erstmal Schluss, während der Beta kannst du nicht weiter aufsteigen.

Diese Beta-Belohnungen kannst du jetzt freischalten.

Neue Karten und Modi

Am zweiten Wochenende stehen dir zwei brandneue Maps zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Core Map Babylon und die kleinere Strike Map Stakeout. In Babylon kämpfst du in den Ruinen einer antiken Stadt. Die Karte bietet viel vertikalen Raum, weswegen du dir gerade diese Höhenunterschiede zunutze machen solltest.

Stakeout hingegen führt dich in eine mediterrane Region namens Avalon. Der Kampf spielt sich in den verschiedenen Räumen einer kleinen Wohnung ab und reicht sogar bis raus auf den Balkon. Bei den neuen Modi handelt es sich um Face Off Kill Order und Gunfight. In Face Off Kill Order spielst du den neuen Kill Order Modus, jedoch auf einer kleinen Strike Map und ohne Scorestreaks.

Stakeout ist eine neue Strike Map.

In Gunfight musst du alle Gegner mit einer vorher festgelegten Waffenklasse eliminieren. Es gibt keine Respawns. Bist du also gestorben, dann ist die Runde für dich vorbei.

Neue Waffen

Indem du auf Level 30 aufsteigst, kannst du dir neue Waffen freischalten. Für das Erreichen von Level 24 erhältst du eine Axt, die von Wänden abprallt und Gegner mit einem Schlag erledigt. Ab Level 25 kannst du die neue DM-10, eine halbautomatische DMR, sichern. Schaffst du es, Level 30 zu erreichen, dann schaltest du die Tanto .22 frei. Diese vollautomatische Waffe feuert zwar langsamer als andere, trifft dafür aber umso härter.