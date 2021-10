Google Nest: So wird aus deinem Zuhause ein Smart Home

Hinter dem Namen Google Nest verstecken sich mehrere Smart Home Geräte, die dir im Alltag helfen und dein Zuhause sicherer machen. Was die Produktreihe alles kann, erklären wir dir in diesem Artikel.

Google Nest Doorbell: Die smarte Türklingel

Mit der smarten Türklingel Nest Doorbell kommen gleich mehrere Funktionen zu dir nach Hause. Betätigt jemand die Klingel, wirst du neben dem normalen Klingel-Geräusch auf deinem Handy benachrichtigt – und bekommst so auch aus der Ferne mit, wenn jemand vor deiner Tür steht. Bist du gerade nicht da, kannst du auch direkt über dein Handy mit dem Besuch sprechen. Über eine Kamera siehst du außerdem, wer gerade vor der Tür steht.

Überwachungsbilder mit der Google Nest Cam

Die Google Nest Cam ist eine smarte Überwachungskamera, die dich ebenfalls benachrichtigen kann, wenn sich jemand im Sichtbereich aufhält. Im Gegensatz zu vielen anderen Sicherheitskameras ist diese allerdings weder fest montiert, noch auf ein Stromkabel angewiesen. Sondern: Sie lässt sich auch per Akku verwenden. Dadurch entstehen zahlreiche neue Möglichkeiten. Denn du kannst die Kamera beispielsweise einfach von der Station abnehmen und an einem anderen Ort platzieren. Ist sie normalerweise draußen vor deinem Haus installiert, lässt sie sich auch einmal zeitweise für die Überwachung des Innenbereichs oder als Babyfon verwenden. Mit deinem Smartphone kannst du die Kamera ganz leicht steuern und so Livebilder sehen.

Dabei brauchst du keine Sorge vor lästigen Fehlalarmen haben. Denn: Die Kamera erkennt, ob ein Mensch vor der Linse erscheint oder etwas anderes den Alarm ausgelöst hat. Hat die Kamera einen Menschen erkannt, lässt sich sofort mit ihm über das Smartphone kommunizieren. So kannst du beispielsweise einem Paketboten Anweisungen geben.

Einfach mit anderen Google-Produkten verbinden

Und es wäre kein gutes Smart Home System, wenn sich die smarte Kamera und die Türklingel nicht auch mit weiteren Google-Geräten verbinden ließen. Praktisch ist besonders die Kombination mit den Smart Speakern Google Nest Mini oder Google Nest Audio. Denn hierüber kannst du ganz leicht per Sprachbefehl die anderen Geräte steuern. Das funktioniert aber auch ohne Zusatzgeräte mit deinem Smartphone und Google Assistant. Google Nest Hub ist ein weiteres Produkt der Reihe, das du in dein Google Smart Home System einbauen kannst. Hier bekommst du einen smarten Bildschirm mit Standfuß, der sich per Touch oder Sprachbefehl steuern lässt. In Verbindung mit der Google Nest Doorbell kannst du zum Beispiel auch deinen Besuch vor der Haustür über das Display stehen sehen.

Kompatibel mit unzähligen Geräten weiterer Marken

Das Google Nest Universum wird komplett durch den Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder sowie den WLAN-Router Nest Wifi. Übrigens: Die Google Nest Reihe ist mit tausenden Geräten vieler anderer Anbieter kompatibel. So lässt sie sich mit allen möglichen smarten Geräten verbinden und dein Smart Home ergänzen. Ob smarte Beleuchtung, Steckdosen, Haushaltsgeräte, Rollläden oder Thermostate – all das kannst du mit den Produkten von Google Nest problemlos verknüpfen.

10 Euro Rabatt: Nur mit diesem Gutscheincode

Übrigens: Bis zum 31. Oktober bekommst du mit dem Gutscheincode „OkayGoogle“ beim Online-Händler tink 10 Euro Extra-Rabatt auf zahlreiche Google Nest Produkte und Bundles. Hier lohnen sich beispielsweise besonders die folgenden Bundles, die ohnehin schon reduziert sind: