Google macht deine Kopfhörer zum Dolmetscher für über 70 Sprachen

3 Minuten
Mit Googles neuer Live-Übersetzungsfunktion, die jetzt jeden Kopfhörer unterstützt, könnten Sprachbarrieren bald der Vergangenheit angehören. Sie wird von Gemini unterstützt und liefert genauere und natürlichere Übersetzungen. Erfahrt hier, wie es funktioniert
Sony WF-C700N Tasten
Die Übersetzung ist eine der praktischsten Anwendungen von KI, und Google weitet sie nun für Android-Geräte aus. Das Unternehmen hat angekündigt, dass Gemini-basierte Echtzeit-Übersetzungen in Zukunft deutlich mehr Nutzern zur Verfügung stehen wird. Unterstützt werden sollen alle angeschlossenen Kopfhörer. Die Funktion ist bereits in ausgewählten Ländern verfügbar und wird mehr als 70 Sprachen unterstützen.

Die Live-Übersetzung von Google wurde ursprünglich mit den Pixel Buds eingeführt. Sie ermöglicht eine Echtzeit-Sprachübersetzung beim Hören von Dialogen, Reden oder Medien wie Video- und Audiospuren. Dazu werden die Ohrstöpsel mit der Google Translate-App auf dem Smartphone verbunden.

Der Kopfhörer wird zum Übersetzer

Die neue Beta-Version von Google Translate ermöglicht es, jeden Kopfhörer, einschließlich Over-Ear und True Wireless Kopfhörern, für Live-Übersetzungen zu nutzen. Zuvor waren dafür Pixel Buds oder AirPods mit Apples eigenen Live-Übersetzungsfunktionen erforderlich.

Um die Funktion zu nutzen, müssen Nutzer laut Google einfach ihre Kopfhörer mit ihrem Telefon verbinden, die Google Translate-App starten, „Live-Übersetzung“ auswählen und die gewünschte Sprache wählen.

Laut Google wird die neuronale Verarbeitung von Gemini unterstützt, was Vorteile wie genauere Übersetzungen und die Fähigkeit, den Tonfall, die Betonung und die Kadenz jedes Sprechers zu erhalten, mit sich bringt. Dadurch klingen die Übersetzungen natürlicher und sind leichter zu verstehen, im Gegensatz zu roboterhaften oder monotonen Ausgaben.

Google Translate live language translation for any headphones.
Die Echtzeit-Übersetzungen von Google Translate funktionieren mit allen Kopfhörern.

Zurzeit unterstützt die Funktion die Einwegübersetzung. Mit anderen Worten, sie übersetzt eine Sprache für den Zuhörer, bietet aber noch keine vollständige Unterstützung für eine Hin- und Her-Konversation, die bei den Pixel Buds verfügbar ist.

Die Beta-Version wird derzeit in der Google Translate-App für Nutzer in den USA, Indien und Mexiko ausgerollt. Laut Google wird die Unterstützung für iPhone und iPad (iOS) zusammen mit der Verfügbarkeit in weiteren Ländern im Jahr 2026 verfügbar sein.

Das Duolingo-ähnliche Tool von Google Translate wird erweitert

Neben der Live-Übersetzung wird Google den Übungsmodus von Translate auf weitere Länder und Sprachen ausweiten. Dieses KI-basierte Tool erstellt maßgeschneiderte Lernszenarien, um die Fähigkeiten schneller zu verbessern. Die Erweiterung umfasst Deutschland, Indien, Schweden und Taiwan.

Google Translate fügt einen Fortschritts-Tracker und Ziele im Übungsmodus hinzu.

Außerdem wurde eine neue Funktion zur Verfolgung des Lernfortschritts hinzugefügt, die die tägliche Anwesenheit anzeigt, um ein konsequentes Üben zu fördern. Alle diese Zusatzfunktionen von Google Translate sind kostenlos.

