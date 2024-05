Girokonto: Gebühren explodieren! Nur bei diesen 2 Banken ist es noch kostenlos

Die Zeit von kostenlosen Konten scheint gezählt. Ob Kontoführungsgebühren, Kosten für die EC-Karte oder andere, teils verstecke Gebühren: Es gibt kaum noch eine Bank oder Sparkasse, bei der man als Kunde ein Girokonto kostenlos haben kann. Zwar gibt es seit Mitte 2016 ein Gesetz, nachdem jeder Anspruch auf ein Girokonto hat. Doch es ist nirgendwo festgehalten, dass es gratis sein muss. Die Stiftung Warentest hat sich auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen gemacht. Und aus 273 Konten bei 174 Banken gerade einmal zwei kostenlose Girokonten gefunden.

Girokonto kostenlos: Hier gibt es das noch

Wer das Basis­konto als Filial­konto führt, findet kein Gratis-Basis­konto. Das ist das erschreckende Ergebnis der Stiftung Warentest. Die KD-Bank bietet das günstigste Basiskonto an. Es kostet „nur“ 63,80 Euro pro Jahr. Eine der teuersten Banken ist die Volks­bank eG Die Gestalter­bank. Sie verlangt für ein Konto jährlich satte 334,30 Euro. Die Stiftung Warentest hat in ihrer Untersuchung weitere 49 Konto­modelle gefunden, bei denen Kunden mehr als 200 Euro im Jahr für die Kontoführung abdrücken müssen. Das Basis­konto soll für Menschen mit sehr wenig und unregelmäßigem Einkommen die Teil­nahme am bargeldlosen Zahlungs­verkehr ermöglichen und lässt sich als Girokonto nutzen.

→ Bargeld verschwindet: Geldautomaten werden abmontiert

Nur wer das Basis­konto online führt, also ohne eine Filiale klarkommt, bekommt es kostenlos. Doch auch hier nicht bei jeder Bank. Nur bei der ING und der VR Bank Dreieich-Offenbach müssen Kunden für ihr Girokonto keine Konto­führungs­gebühr bezahlen. Bei den anderen Banken ist das Online-Konto oft güns­tiger, als wenn Sie es in der Filiale führen. Aber eben nicht kostenlos.

So begründen die Banken die steigenden Kosten

Viele Banken und Sparkassen haben den monatlichen Grundpreis, den Preis für Überweisungen per Papier und für die EC-Karte angehoben. Sie begründen den hohen Preis meist mit einem Mehr­aufwand für Beratung und Eröff­nung im Vergleich zum herkömm­lichen Girokonto. Im Gesetz steht nur, dass der Preis sich an den markt­üblichen Entgelten orientieren und angemessen sein sollte. Doch genau das sorgt dafür, dass die Gebühren immer weiter steigen, wie der Verbraucherzentrale Bundes­verband (vzbv) immer wieder bemängelt. Damit hätten Menschen zwar einen Rechts­anspruch auf ein Konto, könnten es sich womöglich aber kaum leisten.