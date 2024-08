Mit dem Stromtarif noch in der Grundversorgung zu verweilen, ist längst keine gute Idee mehr. Wer seinen Stromanbieter wechselt, kann viel Geld sparen. Vor allem die Preise der regionalen Stromversorger sind und bleiben hoch, warnen die Experten vom Vergleichsportal Verivox. Es gibt zudem große regionale Unterschiede. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Bundesland liegt dem Vernehmen nach ein Preisunterschied von fast 490 Euro, wenn man einen durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) Strom zugrunde legt.

In diesen Bundesländern ist Strom besonders teuer

Laut Verivox-Analyse fallen derzeit die höchsten Strompreise in Thüringen an. Im Grundversorgertarif werden hier unter Berücksichtigung eines Stromverbrauchs von 4.000 kWh durchschnittlich 2.026 Euro fällig. Das sind 489 Euro mehr als im günstigsten Bundesland Bremen (1.537 Euro). Auch im Saarland (1.892 Euro), Schleswig-Holstein (1.850 Euro) und in Mecklenburg-Vorpommern (1.849 Euro) werden Haushalte in den Grundversorgungstarifen überdurchschnittlich stark zur Kasse gebeten. Niedersachsen (1.692 Euro), Bayern (1.710 Euro) und Hessen (1.735 Euro) sind vergleichsweise günstig.

„Die starken Strompreisunterschiede zwischen den Bundesländern erklären sich teilweise aus den unterschiedlich hohen Stromnetzgebühren. Die hängen von der Fläche, der Anzahl der gewerblichen und privaten Stromanschlüsse sowie dem Ausbau der erneuerbaren Energien in der jeweiligen Region ab“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. „Aber auch die Beschaffungskosten der Versorger spielen eine große Rolle – wer hat wann zu welchem Preis Strom eingekauft? Stromversorger, die hohe Großhandelspreise bezahlt haben, verlangen auch mehr von ihren Kunden.“

Wechsel aus der Grundversorgung spart viel Geld

Ein Wechsel aus einem Grundversorgertarif kann sich unterdessen deutlich spürbar im Geldbeutel bemerkbar machen. Im bundesweiten Durchschnitt lassen sich mit einem Wechsel zu einem Strom-Neukundentarif mit Preisgarantie bei einem alternativen Anbieter aktuell 803 Euro sparen. Auch hier sind regional aber große regionale Unterschiede zu sehen. Im teuersten Bundesland Thüringen kann ein Wechsel im Schnitt 1.052 Euro einsparen, in Bremen sind es 637 Euro.

Laut Verivox sind die Strompreise für Neukunden in den vergangenen zwölf Monaten um rund 15 Prozent gefallen. Gerade deswegen kann sich ein Wechsel aus der Grundversorgung sehr lohnen. Solltest du dir hinsichtlich eines Wechsels unsicher sein, empfehlen wir dir unseren Partner remind.me. Hier kümmern sich Experten um deinen Vertrag für Strom oder auch Gas und sorgen dafür, dass du immer einen günstigen Tarif nutzen kannst. Die Experten von remind.me überwachen auch die Vertragsbeziehung und reagieren, sollte ein Anbieter seine Strom- oder Gaspreise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben auch Zugriff auf Tarife, die du bei großen Tarifvergleichern nicht erhalten kannst.