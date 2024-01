Gehälter aufgedeckt: So viel verdient Deutschland

Übers Gehalt spricht man nicht. Das ist zumindest in Deutschland so. Dadurch weiß man auch nur selten, wie viel Freunde verdienen oder wie die Gehälter von Zahnärzten oder Bäckern sind, die man immer wieder aufsucht. Die Stellenbörse Stepstone und das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu aber haben jetzt die Gehälter der Deutschen aufgedeckt. Für den Gehaltsreport 2024 hat Stepstone eigenen Angaben zufolge über 900.000 Vergütungsdaten ausgewertet, Kununu hat für seinen Gehaltscheck 835.000

Gehälter analysiert.

Gehälter 2024: So viel verdienen wir

Laut Kununu liegt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland bei 49.214 Euro pro Jahr. Stepstone hingegen gibt ein Bruttodurchschnittsgehalt von 50.250 Euro an. Im Allgemeinen verdienen Männer rund 5.000 Euro mehr als Frauen. Und wer Führungsverantwortung übernimmt, verdient durchschnittlich 13.118 Euro mehr. Auch Berufserfahrung lohnt sich. Angestellte mit über zehn Jahren Berufserfahrung verdienen durchschnittlich 57.791 Euro jährlich. Und das sind die durchschnittlichen Gehälter (gerundet) für einige bestimmte Jobs:

Krankenpfleger: 43.200 Euro

Erzieher: 38.400 Euro

Lagerist: 30.300 Euro

Kfz-Mechatroniker: 33.150 Euro

Sachbearbeiter: 40.000 Euro

Vertriebsmitarbeiter: 50.600 Euro

Ingenieur: 66.900 Euro

Produktmanager: 65.700 Euro

Marketing Manager: 49.900 Euro

Software-Entwickler: 58.200 Euro

Pilot: 86.400 Euro

Facharzt/Fachärztin: 103.500 Euro

Chefarzt: 180.250 Euro

Zahnarzt: 60.750 Euro

Koch: 33.250 Euro

Altenpfleger: 42.500 Euro

Bankkaufmann oder -fachfrau: 45.750 Euro

Autoverkäufer: 40.000 Euro

Elektriker: 44.000 Euro

Lkw-Fahrer: 34.000 Euro

Zum Vergleich ein paar Gehälter, die sich viele wünschen:

WDR-Intendant: 413.000 Euro

Bundeskanzler: 360.000 Euro

Vorstandschef der Deutschen Bahn: 900.000 Euro

Vorstand des VW-Konzerns: 7,4 Millionen Euro

Laut Stepstone sind 32 Prozent der Deutschen mit ihrem Gehalt zufrieden und nur 4 Prozent sehr zufrieden. Im Gegenteil dazu sind 47 Prozent unzufrieden und sogar 17 Prozent sehr unzufrieden mit ihrem Lohn.

Wo man am meisten verdient und wo es nur wenig Geld gibt

Im Allgemeinen lässt sich im Bankenwesen am meisten verdienen. Hier sind laut Stepstone Durchschnittsgehälter von 63.250 Euro drin. In der Versicherungsbranche fließen Gehälter von durchschnittlich 60.000 Euro pro Jahr. Und in der IT (58.000 Euro), in der Pharmaindustrie (57.000 Euro) sowie im Bereich Wissenschaft und Forschung (56.000 Euro) kann man ebenso gut verdienen.

Die niedrigsten Gehälter gibt es im Bereich Transport und Logistik sowie Handwerk (beide 38.500 Euro), Freizeit, Tourismus, Kultur und Sport (38.000 Euro) sowie Land-, Forst- und Fischwirtschaft und Gartenbau (36.000 Euro) und Hotel, Gastronomie und Catering (35.000 Euro).

In Hessen, Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg verdient man im Schnitt über 50.000 Euro im Jahr. In den neuen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind die Gehälter um gut 10.000 Euro niedriger. Am wenigsten gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Hier verdienen Menschen durchschnittlich 39.630 Euro im Jahr.

Gehaltsrechner: Wie viel kannst du verdienen?

Die Gehälter aus der Auflistung oben sind Durchschnittswerte. Das bedeutet: Jemand mit weniger Berufserfahrung verdient weniger als jemand, der schon mehrere Jahre im Job oder in einem Unternehmen ist. Oft spielt auch die Unternehmensgröße eine Rolle. Das Statistische Bundesamt hat einen Gehaltsrechner entwickelt, der dein Gehalt basierend auf deiner Ausbildung, deinem Alter, deiner Berufserfahrung, dem Wohnort und einigen weiteren Kriterien schätzt. Beantwortest du 9 Fragen, spuckt dir der Gehaltsrechner ein Gehalt aus, das du in deinem Beruf bekommen kannst.