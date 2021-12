Gebrauchte Smartphones von Apple und Google: iPhone-Nutzer mit klarem Vorteil

Der Kauf von gebrauchten Smartphones ist nicht erst in Zeiten der Chip-Knappheit interessant. Muss man derzeit möglicherweise lange Zeit auf neue Geräte warten, können ältere Smartphones eine Alternative sein. Dies zeigt sich in den Preisen vom iPhone 13. Während die Preisentwicklung der vergangenen Wochen überraschend ist, zeigen die von SellCell veröffentlichten Zahlen erneut einen Trend, der bereits in der Vergangenheit zu beobachten war. Android-Geräte wie das Pixel 6 verlieren deutlich schneller an Wert, als es – in diesem Fall – beim iPhone 13 der Fall ist.

Pixel 6 vs. iPhone 13: Größerer Wertverlust beim Google-Smartphone

Die Zahlen von SellCell basieren auf den Preisen von mehr als 45 Unternehmen, die unter anderem iPhone 13 und Pixel 6 in Zahlung nehmen. Während man vom Apple-Smartphone bereits Werte der ersten drei Monaten kennt, reicht die Preishistorie des Pixel 6 derzeit nur einen Monat zurück. Hier zeigt sich aber bereits ein Trend.

So verlor beispielsweise ein iPhone 13 Pro mit 256 GB Speicher nach einem Monat 26,3 Prozent seines Werts. Bei Googles Pixel 6 Pro mit ebenfalls 256 GB waren es im ersten Monat hingegen stolze 43,9 Prozent.

So viel zahlen Unternehmen für ein gebrauchtes iPhone 13

In reinen Zahlen bedeutet dies, dass das iPhone 13 Pro, welches 1.099 US-Dollar kostete, nur noch durchschnittlich 810 Dollar wert war. Der Wert des Pixel 6 Pro sank nach einem Monat von 999 auf 560 US-Dollar. Etwas besser sieht es beim Einsteigermodell des Pixel 6 mit nur 128 GB aus. Dies verlor 36,6 Prozent seines ursprünglichen Werts. Beim iPhone 13 mit 128 GB waren es aber nur 23,7 Prozent.

Die Preisentwicklung beim gebrauchten Pixel 6 nach einem Monat

Gebrauchte Smartphones profitieren vom Chip-Mangel

Wie bereits oben erwähnt, zeigt sich bei den Zahlen von SellCell ein interessanter Trend, der möglicherweise auf den Chip-Mangel zurückzuführen ist. Dieser Mangel an wichtigen Bauteilen sorgt weiterhin dafür, dass sowohl neue iPhones als auch neue Pixel-Smartphones schwer zu bekommen sind.

Dies könnte die Ursache sein, warum der Wert der gebrauchten iPhone-13-Modelle in den vergangenen Wochen wieder anstieg. So zeigte sich beispielsweise beim iPhone 13 Pro Max mit 512 GB nach dem ersten Monat, dass Unternehmen für das ursprünglich rund 1.400 US-Dollar teure Smartphone nur noch 1.050 Dollar zahlen würden. Im zweiten und dritten Monat nach der Vorstellung stieg der Wert jedoch wieder. Waren es zunächst 1.075 Dollar, sind es im dritten Monat nun sogar 1.150 US-Dollar.

Es ist noch zu früh, um Aussagen für den Wert des Pixel 6 machen zu können. Aufgrund der schwierigen Liefersituation, mit der auch Google zu kämpfen hat, ist es aber denkbar, dass auch hier die Werte wieder steigen könnten. Für diejenigen, die ihr Smartphone nach einigen Jahren auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen wollen, ist laut SellCell aber weiterhin der Kauf eines iPhone die bessere Alternative.