Gasgrills im Test: Dieses 250-Euro-Modell verprügelt Weber-Grill

Die Grillsaison hat begonnen. Wer jetzt noch nach einem Grill sucht, hat die Qual der Wahl. Immer wieder hört an, dass an den Gasgrills von Weber nichts vorbeiführt. Doch die Modelle des bekannten Herstellers sind oft teuer. Dabei bekommt man einen der besten Gasgrills bereits für 250 Euro, wie die Stiftung Warentest zeigt. Zudem zeigt der Test: Ein Gasgrill von Weber ist nicht nur bei der Haltbarkeit „ausreichend“, er gibt zudem Schadstoffe ab. Die Tester fanden heraus: Der Grillrost ist das Problem.

Teurer Grill ist nicht die beste Wahl

Alle Gasgrills im Test der Stiftung Warentest grillen gut, so das Fazit. Egal, ob teuer oder günstig. Doch viele geben Schadstoffe ab, einige sind rostanfällig, einer ist unsicher. Insgesamt überzeugen nur drei von den acht getesteten Gasgrills. Die Luxus-Grillwagen von Weber und Napoleon sind nicht dabei. So schneidet der 730 Euro teure Weber-Grill Spirit E-315 GBS mit der Note „befriedigend“ ab. In den Kategorien „Haltbarkeit“ und „Schadstoffe“ bekommt der Gasgrill nur die Note „ausreichend“. So sind Rost und Brenner­abdeckung stark rost­anfäl­lig und der Grillrost gibt zu hohe Menge Kobalt ab, fanden die Tester heraus.

→ Grillsaison 2023: So wird dein BBQ nicht nur perfekt, sondern auch smart

Auf Platz 1 landet der 500 Euro teure Grill „Videro Pure G3“ des Herstellers Rösle. Der Testsieger überzeugt die Stiftung Warentest und sahnt die Note „gut“ (2,0) ab. Nur wenig schlechter, dafür aber deutlich günstiger: der Enders Chicago 3. Der Grill bekommt von den Testern die Note „gut“ (2,1). In der Kategorie „Schadstoffe“ schneidet der Gasgrill sogar „sehr gut“ ab. Den Preis-Leistungs-Sieger gibt es etwa bei Amazon für 250 Euro. Günstiger ist der Grill derzeit nirgends erhältlich. Allerdings monieren die Tester, dass der Grill die kleinste Grill­rost­fläche der acht getesteten Grill­wagen hat und besonders am Grillrost rost­anfäl­lig ist. Dennoch reicht es bei der Haltbarkeit für die Note „befriedigend“.

Teuerster Gasgrill auf dem letzten Platz

Auf Platz drei landet der Hellweg Rothmann Gasgrillwagen Ottawa. Auch dieser Grill bekommt die Note „gut“ (2,3) und ist für rund 250 Euro erhältlich. Den letzten Platz belegt der teuerste Grill im Test. Der Napoleon Rogue 425 kostet 840 Euro und bekommt die Note „befriedigend“. Vor allem deshalb, weil der Grillrost hohe Mengen an Aluminium, Kobalt, Mangan, Nickel, Vanadium und Barium abgibt. Er ist zwar nicht rostanfällig, jedoch ist die Ver­brennungs­gefahr neben Thermo­meter hoch und er benötigt recht viel Gas, so die Tester.

Jetzt weiterlesen SodaStream-Alternativen: Das sind 5 günstigere und schönere Wassersprudler