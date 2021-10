Galaxy-Event: So macht Samsung das Galaxy Z Flip 3 einzigartig

Bespoke bedeutet auf Deutsch übersetzt „maßgeschneidert“. Und genau dieses Ziel verfolgt Samsung mit seinen Bespoke-Editions. Den Anfang macht das Galaxy Z Flip 3. Zu den vorhandenen Farben gesellen sich drei neue Varianten hinzu. Das Besondere jedoch: Du kannst dein Smartphone individuell gestalten.

49 Farb-Kombinationen zur Auswahl

So kannst du die Farbe der Vorderseite, der Rückseite und des Rahmens nach deinem Geschmack auswählen. Für Vorder- und Rückseite stehen die Farben Blau, Pink, Gelb, Weiß und Schwarz zur Auswahl. Den Rahmen gibt es wahlweise in Schwarz oder Silber. Insgesamt ergeben sich so 49 verschiedene Farb-Kombinationen.

So sieht die neue Funktion auf der Samsung Website aus

Technisch unterscheidet sich das Galaxy Z Flip 3 in der Bespoke Edition nicht vom normalen Modell. Du hast lediglich mehr Möglichkeiten das Smartphone an deinen persönlichen Geschmack anzupassen. Preislich sind die individuellen Bespoke-Modelle jedoch 50 Euro teurer als dasselbe Smartphone in Standard-Farben. Zudem ist nur die Version mit 256 Gigabyte Speicher erhältlich.

Die Bespoke Edition des Samsung Galaxy Z Flip 3 ist ab sofort exklusiv bei Samsung erhältlich.

→ zum Galaxy Z Flip 3 Bespoke Editor

Mehr Individualisierung auch für die Samsung Galaxy Watch

Nicht nur für das Galaxy Z Flip 3 gibt es mehr Farben. Auch die Galaxy Watch 4 ist ab sofort als Bespoke Edition erhältlich. Hier kannst du zwischen verschiedenen Gehäuse-Farben und Finishes wählen und hast diverse Armband-Arten sowie Farben zur Auswahl. Auch bei der Smartwatch verlangt Samsung rund 50 Euro mehr für die Individualisierung.

In Zukunft möchte man weitere Produkte und auch künftige Smartphones in Bespoke Editionen anbieten, versichert der Hersteller während der Präsentation. Möglicherweise gibt es das kommende Galaxy S22 Ultra also in mehr als nur zwei Farben zu kaufen. Auch bei der beliebten Galaxy A Serie wäre eine größere Farbvielfalt denkbar. Welche Farben würdest du dir für dein zukünftiges Smartphone wünschen?

