Ostern sollte man mit der Familie und Freunden verbringen. Doch das Leben ist leider kein Wunschkonzert, und so bleibt die Realität oftmals hinter den Erwartungen zurück. Das soll uns jedoch nicht daran hindern, der Familie und Freunden mit den besten Osterwünschen für WhatsApp ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir haben jede Menge kreative Ostergrüße.

Die schönsten Osterwünsche kostenlos – für WhatsApp

In dieser Kategorie befinden sich die Allrounder-WhatsApp-Ostergrüße. Egal, ob mit oder ohne Reim, länger oder kürzer, für Kollegen, Familie oder Kinder – hier lässt sich für jede Gelegenheit der passende lustige Spruch zum Osterfest finden:

Der Osterhas, der kann nicht ruh’n hat alle Pfoten voll zu tun. Und daher liefert er im Trab, euch meine besten Grüße ab.🐰

Der Frühling hockt schon im Gesträuch, ich grüße und ich wünsche euch, bei allerbester Wetterlage, ganz herzlich: frohe Ostertage!🥚

Bunte Eier, Frühlingslüfte, Sonnenschein und Bratendüfte; heiterer Sinn und Festtagsfrieden, alles das sei euch beschieden!🌷🌞

Ein schönes Osterfest, das wünschen wir und hoffen der Osterhase 🐰 lässt auch was hier.

Zum kommenden Osterfeste wünschen wir das Allerbeste. Grüße auch an Onkel, Tante und an sonstige Verwandte.💕

Bunt getupftes Ostergras ist der Gruß vom Osterhas.

Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und ein volles Osternest!🥚 Bunte Eier und Schokohase liegen ganz gewiss im Grase.🐇

Viele schöne bunte Eier suchen wir zur Osterfeier.

Was hoppelt da im grünen Gras, mein Kind, es ist der Osterhas. Flink versteckt er Ei um Ei und auch für dich ist eins dabei!😘

Viel Spaß beim Entdecken der bunten Pracht, die euch der Hase ins Gärtchen gebracht.

Das Osterfest ist wundervoll; ich wünsche Glück auf allen Wegen. Und meine besten Wünsche soll das Osterhäschen dazu legen!🐇

Es kam zu mir ein kleiner Hase und stupste mich mit seiner Nase. Per SMS viele Ostergrüße an meine Süße.😘

Eine Osterbastelei und ein bunt bemaltes Ei verschönern die Zeit bis zum Osterfeste, bis dahin wünsche ich das Beste!🥚

Große Osterbeute wünsch ich dir heute. Wenn die Eier köstlich schmecken, darfst du dir das Mäulchen lecken.😘

Kostenlose Ostersprüche mit Fokus auf Ostereiern

Abseits der religiösen Bedeutung ist das Osterfest in erster Linie durch den Osterhasen und die Ostereier bekannt. Ostern ohne diese beiden Symbole wäre heutzutage kaum vorstellbar. Daher dürfen Ostergrüße mit Ostereiern natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Ich schenke dir ein Osterei, wenn du’s zerbrichst, so hast du zwei.🐰

Dies ist ein SMS Osterei. Handy auf lautlos schalten, ins Freie gehen, und Handy weit, weit wegwerfen. Viel Spaß beim Suchen.🤗

Das ist ein Osterei per WhatsApp. So geht’s: Handy auf Lautlos schalten, ins Freie gehen und Handy weit weg werfen. Viel Spaß beim Suchen. Schöne Ostern.🐇

PATSCH! Du wurdest gerade von einem Handy-Osterei getroffen! Willkommen bei der Handy-Ostereier-Schlacht. Bitte weiter schmeißen und ein frohes Fest.🍳💕

Die Suche nach den Ostereiern gibt’s bei vielen Osterfeiern. Wer fleißig sucht im grünen Gras, bekommt auch was vom Osterhas‘!🐰

Der Osterhas, gepriesen sei er, legt wunderbare Ostereier. Wir wünschen euch – gern sei’s gegönnt – soviel, wie ihr vertragen könnt!🍫

Viele bunte Ostereier, eine bunte Osterfeier, dies und vieles andere mehr wünsch‘ ich euch von Herzen sehr.💕

Lustige Ostergrüße für WhatsApp und Co.

Ostern ist zumindest im Regelfall eine Zeit der guten Laune. Selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte, sorgen die bunten Eier und gespannte Kinderblicke für eine satte Portion Freude. Diese lustigen WhatsApp-Ostergrüße zaubern selbst Miesepetern ein Lächeln ins Gesicht:

Kommt ein Hase zum Bäcker… haste Möhrenkuchen?… Nein, ich erspare euch einen schlechten Hasenwitz und wünsche euch einfach frohe Ostern!🐇😘

Ein schönes Osterwochenende wünschen wir euch; mit Eiern und Süßigkeiten und all‘ dem Zeug!🌞🍫

Frohe Weihnachten! – Sorry, hab die Uhr noch nicht auf die Sommerzeit umgestellt.😂

Ostern ist zwar nicht der Mai, doch immerhin drei Tage frei. Mit dem Wunsch, sie zu genießen, will ich diesen Gruß nun schließen.🌷

Warum ist der Osterhase das ärmste Tier der Welt?🐇 Er trägt den Schwanz hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen.😂

Recht frohes Fest! Und viel Vergnügen an lauter schönen Ostertagen! Genießt die Zeit in vollen Zügen! Verderbt euch bitte nicht den Magen!🍫🤗

Dass Osterglocken gar nicht klingen und Hasen keine Eier bringen, weiß nicht nur ich, sondern auch ihr. Als Trost drum dieser Gruß von mir: Frohe Ostern!🌷🐇

Hallo? Ich bin eine verwunschene Osterhäschen-Nachricht. Küss mich dreimal ganz lange und dein Handy wird zur Osterfee.💕

Du musst jetzt ganz stark sein: Den Weihnachtsmann gibt es nicht! Dafür kommt bald der Osterhase. Frohe Ostern!🐰

Zum Osterfest kenne ich keine Gnade und esse Osterhasen aus Schokolade.🍫

Jedes Jahr die gleiche Leier: Osterhase bringt die Eier, steckt sie zwischen Blumenkübel – findet keiner, riechen übel.😂

Endlich ist es Osterzeit; es wird langsam wärmer. Auch der Osterhase ist bereit und bald um viele Eier ärmer.🐰

Ostersprüche für Paare

Der Valentinstag ist zwar schon vorbei, doch auch an Ostern kann eine Prise Romantik und Liebe nicht schaden. Für die richtige Stimmung sorgen dabei die besten WhatsApp-Ostergrüße für Paare:

Ostern hier und Ostern da, ich wünscht‘ ich wäre bei dir ganz nah! Ostern hin und Ostern her, ohne dich fällt mir das Leben schwer!🐇

Trotz der zahlreichen Konkurrenz am Osterfest: Du bist der süßeste Hase für mich!😘

Du bist der Farbklecks in meinem grauen Alltag! Frohe Ostern!💕

Alles Gute, nur das Beste wünsch‘ ich dir zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen!🤗

Es ist Ostern! Lass uns hoppeln, bis die Ohren fliegen.🤗

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinen Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt dir liebe Ostergrüße.🐰

Ich wünsche dir zum Osterfest, ein gefülltes Osternest.💕

Ich schick‘ einen bunten Schokogruß und einen süßen Sonnenkuss, weil ich dich zuckergerne mag – hab‘ einen schönen Ostertag!🤗

Hallo mein Schatz, trotz der ganzen Konkurrenz zu Ostern bist du der süßeste Hase für mich.🐰

Kommst du mich denn heute besuchen, wir könnten gemeinsam Eier suchen. Ich vermisse dich so sehr, komm bitte ganz schnell zu mir her.💕

Es hoppelt froh ein Kuss herein, durchs Handy – liebevoll und fein. Mit diesem Ostergruß an sich sag ich dir: Ich vermisse dich!💕

Internationale Ostergrüße zum Versenden

Egal, ob man Freunde und Familie im Ausland hat, viele verschiedene Sprachen spricht oder einfach nur ein wenig Abwechslung in seine Ostergruß-Nachricht bringen und es kurz halten will: Wie wäre es mit einem Ostergruß in einer Fremdsprache? Hier eine kleine Auswahl, um „Frohe Ostern!“ sagen zu können: