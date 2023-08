Freu dich auf Pixel 7a & gewinne das Google-Phone bei uns

Smartphones sind in den schönsten Momenten bei uns: Im Urlaub, mit Freunden und Familie oder bei den einfachsten Alltagssituationen. Sei es zum Fotos schießen, telefonieren oder reservieren eines Restaurants. Es hilft uns von A nach B zu kommen, unterhält uns und spielt auf dem Weg zur Arbeit Musik ab. Und manchmal wartet es auch einfach nur in der Hosentasche auf seinen nächsten Einsatz. Freu dich auf morgen, denn vielleicht begleitet dich schon bald ein Pixel 7a bei deinen nächsten Erlebnissen.

Google Pixel 7a: Freu dich auf diese Features

Die Vorderseite des Google Pixel 7a ziert ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Freu dich auf Videos, Serien und Filme mit intensiven Farben und flüssigen Bewegungen beim Gaming. Fotos von deinen Freunden bei der nächsten Party oder von den schönsten Motiven deines Sommerurlaubs knipst du mit bis zu einer Auflösung von 64 MP. Die Ultra-Weitwinkelkamera ist zudem perfekt für die Aufnahme weiter Landschaften oder großer Gruppen geeignet. So hältst du die schönsten Momente deines Lebens fest und schaffst neue Erinnerungen für morgen.

Anstatt dich über Ruckler und lange Wartezeiten zu ärgern, kannst du dich dank des Google Tensor G2 Titan M2 Chips auf eine schnelle und smoothe Performance freuen. Denn dein Smartphone soll schließlich vor allem dein Leben erleichtern, anstatt dich zu nerven. Übrigens ist das Smartphone vor Spritzwasser, Staub und Kratzern geschützt – du kannst es also auch ohne Bedenken mit an den Strand nehmen und Bilder von den rauschenden Wellen knipsen. Der Akku soll darüber hinaus bis zu 24 Stunden lang halten. Du bist also auch bei längeren Ausflügen in die Natur, Städte-Trips oder sonstigen Abenteuern nicht auf eine Steckdose angewiesen und kannst dich stattdessen auf morgen freuen.

Freu dich auf morgen & sicher dir die Chance auf einen Extra-Gewinn

Und wenn das Pixel 7a nichts für dich ist und du an mindestens fünf Tagen in dieser Woche an unserem Gewinnspiel teilgenommen hast, hast du immer noch die Chance auf unseren Treue-Gewinn. Durch jede Teilnahme am Gewinnspiel gibt es nämlich einen Stempel auf deine individuelle Treue-Stempelkarte. Du kannst dadurch zwei Tickets für das Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim am Samstag, dem 16. September 2023, in Köln gewinnen. Also „Freu dich auf morgen“ und auf Spannung, Emotionen und die Atmosphäre im Stadion.