1&1 hatte am 23. Dezember einen echten Tarifjoker aus dem Ärmel gezaubert. Für gerade einmal 9,99 Euro monatlich hast du einen Handyvertrag im 1&1-Netz (mit National Roaming bei Vodafone) bekommen. Darin enthalten: Alle Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Und unlimitiertes Datenvolumen. Bis zu 50 Mbit/s waren freigegeben – egal ob per LTE oder 5G. Einziger Haken: Ab einem monatlichen Verbrauch von 50 GB musst du jedes weitere Gigabyte kostenlos nachbuchen. Angesichts des Preises verschmerzbar. Weitere Varianten der Unlimited-Tarife kosten mehr und bieten höhere Datenraten.

1&1: 9,99 Euro-Werbung bleibt, Tarif ist ein anderer

Doch nun hat 1&1 die Unlimited-Tarife geändert. Während man zum Start der neuen Unlimited Tarife noch eine Pressemitteilung verschickte und seitdem nahezu jede Werbefläche in Deutschland mit der Unlimited-Werbung ab 9,99 Euro bespielt, fand die Änderung der Tarife im Stillen statt. Mit einer Änderung auf der Webseite war alles erledigt. Die Werbung suggeriert weiterhin: Unlimited ab 9,99 Euro. Das ist auch richtig, doch du bekommst nun deutlich weniger für dein Geld, als bei einer Buchung vor wenigen Tagen.

Denn für den Preispunkt von 9,99 Euro bekommst du nun nur noch einen LTE-Tarif, der bei 21,6 MBit/s gekappt ist. Der Upstream ist auf 11,2 MBit/s limitiert. Beides ist realistisch betrachtet für die normale Smartphone-Nutzung ausreichend. Die Art und Weise, wie 1&1 diesen Tarif eingeführt und beworben sowie anschließend geändert hat, hinterlässt jedoch einen faden Beigeschmack. Möchtest du 5G nutzen und bis zu 50 Mbit/s im Downstream bekommen, so fallen nun 14,99 Euro monatlich an. Der Preispunkt von 9,99 Euro ist nur noch als Neukundenpromotion in den ersten drei Monaten gültig. Übrigens gibt es alle Tarife auch ohne lange Vertragslaufzeit, dann aber auch ohne Neukundenpromotion. Der XS-Tarif kostet zudem 12,99 Euro monatlich statt 9,99 Euro.

Immer auf das Kleingedruckte achten

Die Änderungen, die 1&1 nicht den Medien kommuniziert hat, zeigen, dass du vor Vertragsabschluss genau hinschauen musst. Bei Discountern insbesondere aus dem 1&1/Drillisch-Umfeld sind häufige Änderungen inzwischen üblich. Dass nun auch Netzbetreiber, zu denen 1&1 sich seit mehr als einem Jahr zählen darf, auf diese werblichen Tricks und heimlichen Änderungen setzen, ist hingegen eine neue Dimension.

Die Unlimited Tarife im Überblick

Stand: 16.01.2025 1&1 Unlimited XS 1&1 Unlimited S 1&1 Unlimited M 1&1 Unlimited L Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate 1-GB-Nachbuchung kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch maximaler Downstream 21,6 MBit/s 50 MBit/s 100 MBit/s 300 Mbit/s maximaler Upstream 11,2 MBit/s 25 MBit/s 50 MBit/s 50 Mbit/s Netze 1&1 (Vodafone National Roaming), nur LTE 1&1 (Vodafone National Roaming), LTE & 5G 1&1 (Vodafone National Roaming), LTE & 5G 1&1 (Vodafone National Roaming), LTE & 5G Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming 20 GB enthalten (Fair Use) 20 GB enthalten (Fair Use) 40 GB enthalten (Fair Use) 80 GB enthalten (Fair Use) Grundkosten 9,99 Euro (12,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit) 14,99 Euro 19,99 Euro 29,99 Euro Neukundenpromotion (nur bei 24 Monaten Laufzeit) – 3 Monate je 9,99 Euro 3 Monate je 9,99 Euro 3 Monate je 9,99 Euro Einrichtungspreis 39,90 Euro 39,90 Euro 39,90 Euro 39,90 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat hier buchen hier buchen hier buchen hier buchen

