Finsterer Trend im Straßenverkehr: Jetzt werden harte Forderungen laut

Kein Automobilhersteller kommt am Elektroauto vorbei. Spätestens in zwölf Jahren, so die Politik, werden nur noch Autos zugelassen, die keine Emissionen verursachen. Und alles läuft auf das E-Auto als Heiligen Gral hinaus. Doch für so manchen Hersteller entpuppt sich der Stromer als Reinfall.