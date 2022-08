House of Gucci: Dramatische Biografie mit Lady Gaga und Jared Leto jetzt im Stream

Italien in den 1970er-Jahren. Zu diesem Zeitpunkt kennt niemand Patrizia Reggiani, die aus bescheidenen Verhältnissen aus der Region Modena in Norditalien stammt. Anders sah es zu dieser Zeit bei Gucci, genauer gesagt Maurizio Gucci aus, der als Erbe des Modehauses in die Geschichte einging. Wie diese zwei Welten in Berührung kommen können? Das erzählt nicht nur das Leben, sondern auch der Film „House of Gucci“.

Liebe, Gier, Geld und Mord – das erzählt „House of Gucci“

Ein junger Mann und eine Frau, die sich verlieben. So, wie es schon unzählige Male geschehen ist. Doch Patrizia Reggiani (Lady Gaga) und Maurizio Gucci (Adam Driver) sind nicht irgendwelche Menschen. Maurizio ist der junge Erbe des millionenschweren Modehauses Gucci, als er auf Patrizia trifft, die im Unternehmen ihres Vaters aufhilft. Der Gesellschaft, sozialen Schichten und der Familie zum Trotz, halten sie an ihrer Liebe fest und kommen zusammen.

Die Beziehung der beiden geht viele Jahre lang gut. Sie heiraten, bekommen zwei Töchter. Doch nicht nur das Unternehmen Gucci gerät in Schieflage, auch die Ehe von Patrizia und Maurizio. Die energische Frau will immer mehr mitmischen, wodurch sich Maurizio immer mehr von ihr entfernt. Es kommt, wie es kommen musste: Die Ehe scheitert. Einige Zeit später wird der Gucci-Erbe am helllichten Tag auf den Treppenstufen zu seinem Büro erschossen. Schnell gerät Patrizia ins Visier der Polizei. Noch während sie ihre Unschuld beteuert, formt sich in der Öffentlichkeit ein immer hässlicheres Bild von ihr und der Ehe, die sie mit Maurizio führte. Was für eine Wahrheit steht am Ende dieser Geschichte?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Geschichte des Modeimperiums und dessen Erbe im Stream

„House of Gucci“ verbindet in wenigen Teilen die Geschichte des Modeimperiums mit der Liebesgeschichte von dessen Erben, Maurizio Gucci. Neben Lady Gaga und Adam Driver sind auch Jared Leto als Paolo Gucci, Al Pacino als Aldo Gucci sowie Salma Hayek als Guiseppina Auriemma im Film zu sehen. Die Verfilmung von Skandal-Film jetzt bei Amazon: Erlebe die schrecklichen Morde von Fritz HonkaRidley Scott („Blade Runner“)basiert auf dem gleichnamigen Buch von Sarah Gay Forden, die wiederum auf wahre Begebenheiten zurückgreift.

Die Geschichte rund um „House of Gucci“ kannst du rund ein Jahr nach dem Kinostart jetzt auch streamen. Ab sofort ist das Drama bei Sky zu finden sowie dem zugehörigen Streaming-Dienst WOW.