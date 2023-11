Festgeld: Neues Top-Angebot mit kurzer Laufzeit

In den vergangenen Monaten fiel die niederländische LeasePlan Bank immer wieder mit attraktiven Konditionen aufs Tagesgeld auf. Jetzt holt die Bank den nächsten Kracher aus der Tasche. Allerdings nicht beim Tagesgeld, sondern beim Festgeld. Besonders attraktiv ist in diesem Zusammenhang das Angebot, das jetzt und nur bis zum 1. Dezember 2023 mit einem Jahr Laufzeit offeriert wird.

LeasePlan Bank: Bis zu 4,25 Prozent Zinsen aufs Festgeld

Denn wenn du bei der LeasePlan Bank deine Ersparnisse für zwölf Monate fest anlegst, kannst du dir derzeit einen Zins in Höhe von 4,25 Prozent p.a. sichern. Keine andere Bank zahlt in Deutschland bei einer Direktanlage momentan mehr Zinsen, wenn das Geld nur für ein Jahr angelegt werden soll. Bei anderen Laufzeiten, in der Spitze ist eine Anlage für bis zu fünf Jahre möglich, gilt bei der LeasePlan Bank eine Verzinsung zwischen 2,80 und 4,15 Prozent pro Jahr.

Nutzbar ist das kostenlose Festgeld-Konto bei der Bank ab einem Einlagebetrag von 1.000 Euro. In der Spitze kannst du bis zu 2.000.000 Euro auf dem Festgeldkonto parken. Bis zu 100.000 Euro sind je Kunde über die gesetzliche, niederländische Einlagensicherung abgesichert. Aufgelaufene Zinsen werden jährlich auf das obligatorische und ebenfalls kostenlose Tagesgeldkonto ausgezahlt. Anders als bei der Openbank ist eine vorzeitige Kündigung des Festgeld-Vertrags nicht möglich.

Steuerzahler, aufgepasst!

Das Hinterlegen eines Freistellungsauftrags ist bei der LeasePlan Bank übrigens nicht möglich. Du erhältst deine Zinsen auch dann vollständig ausgezahlt, wenn du deinen jährlichen Sparerpauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro überschreiten solltest. Dann musst du deine jenseits der 1.000-Euro-Grenze verdienten Zinsen im Rahmen deiner jährlichen Steuererklärung nachträglich versteuern. Kein echter Nachteil, aber unter Umständen etwas mehr Aufwand als bei anderen Banken.

Jetzt weiterlesen Festgeld mit 5 Prozent Zinsen – und plötzlich ist dein Geld weg