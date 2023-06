Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn: Diese Strecken sind neu

Im Gegensatz zum großen Fahrplanwechsel Mitte Dezember, gibt es im Sommer weniger Veränderungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. So handelt es sich bei den neu eingeführten Verbindungen meist um zeitlich begrenzte Angebote für Urlaubsreisen im Sommer. Dabei kommen in diesem Jahr nur neue Strecken hinzu und es werden keine Verbindungen eingestellt.

Deutsche Bahn: Neue Verbindungen im Überblick

Eine Verbesserung gibt es für Reisende zwischen Berlin und Warschau. Hier verkehrt ab dem 11. Juni ein sechstes Zugpaar pro Tag. Die Verbindung führt von Berlin Hauptbahnhof über den Ostbahnhof der Bundeshauptstadt nach Frankfurt (Oder) und dann auf polnischer Seite weiter über Rzepin, Swiebodzin, Zbaszynek, Poznan, Konin und Kutno bis nach Warschau. Zum Einsatz kommen Eurocity-Züge.

Ab sofort und bis zum 10. September verkehrt samstags und sonntags ein ICE zwischen Karlsruhe und Hamburg. Dieser hält an vielen Bahnhöfen, die sonst eher selten von ICEs angefahren werden. So führt die Route von Karlsruhe über Bruchsal, Wiesloch-Walldorf, Heidelberg, Weinheim, Bensheim, Darmstadt, Frankfurt, Frankfurt Westbahnhof, Friedberg, Gießen, Marburg, Treysa, Wabern, Kassel-Wilhelmshöhe, Göttingen, Northeim, Kreiensen, Alfeld, Elze, Hannover, Langenhagen, Celle, Uelzen, Bad Bevensen, Lüneburg und Hamburg-Harburg bis nach Hamburg. Eingesetzt werden auf dieser Verbindung ICE-T Züge.

Von Stuttgart über Karlsruhe geht es ab dem 3. Juni täglich bis zum 26. Oktober ohne Umsteigen an den Bodensee. Der IC startet früh um 6:17 Uhr in Stuttgart und kommt planmäßig um 10:47 Uhr in Konstanz an. Auf dem Rückweg startet der Zug um 16:46 Uhr und ist um 20:42 Uhr zurück in Stuttgart. Folgende Halte werden angefahren: Stuttgart Hbf, Bruchsal, Karlsruhe Hbf, Offenburg, Hausach, Triberg, St Georgen, Villingen, Donaueschingen, Singen, Radolfzell und Konstanz.

Ohne Umsteigen von Frankfurt an den Atlantik

Für Reisende, die ihren Urlaub außerhalb von Deutschland verbringen wollen, hat die Bahn ebenfalls ein spannendes Angebot parat. Zwischen dem 8. Juli und dem 26. August verkehrt jeden Samstag ein Direktzug zwischen Frankfurt und Bordeaux. Dieser bringt Reisende in unter acht Stunden von der Main-Metropole an die Atlantikküste. Dabei hält der TGV auf deutscher Seite auch in Mannheim und Karlsruhe.

Der Zug startet jeden Samstag um 6:56 Uhr früh in Frankfurt und erreicht Bordeaux planmäßig um 14:35 Uhr. Zurück geht es in Bordeaux um 15:58 Uhr, mit einer planmäßigen Ankunft in Frankfurt Hauptbahnhof um 23:51 Uhr.

Zeitgleich mit dem kleinen Fahrplanwechsel erhöht die Deutsche Bahn übrigens ihre Preise für die Sitzplatzreservierungen. Zudem ist dieser Service in der ersten Klasse nicht mehr bei allen Tickets inbegriffen. Wir zeigen dir, wie du diese Preiserhöhung umgehen kannst.