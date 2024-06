Fae Farm: Das neue Skies of Azoria DLC ist da

Fae Farm hat recht überraschend eine weitere Erweiterung erhalten. Dabei handelt es sich um das Skies of Azoria DLC, welches dich völlig neue Abenteuer erleben lässt. Wie schon beim Coasts of Croakia DLC, ist auch Skies of Azoria ein bezahlter Inhalt. Das heißt, dass du die Erweiterung zusätzlich kaufen musst. Dafür ist sie jedoch auch weit umfangreicher als gewöhnliche Updates.

Was ist Skyvale?

Bei Skyvale handelt es sich um ein geheimnisvolles Reich über den Wolken von Azoria. Hier triffst du interessante neue Charaktere und begibst dich auf ein völlig neues Abenteuer. In Skies of Azoria kannst du allerdings nicht nur eine neue Gegend erkunden. Es erwarten dich außerdem ein neues Dungeon, eine neue Aktivität und neue Fähigkeiten, die es zu meistern gibt. Natürlich darf es jedoch auch an neuen Früchten, Tränken und Outfits nicht fehlen. Wer weiß, vielleicht triffst du in Skyvale sogar auf einen neuen romantischen Partner. In einem neuen Release-Trailer bekommst du einen ersten Einblick darein, was dich über den Wolken erwartet.

Du kannst schon jetzt in die neue Welt von Skyvale eintauchen. Ab sofort ist das DLC nämlich erhältlich und du kannst es für etwa 15 Euro kaufen. Wichtig ist jedoch, dass du auch das Grundspiel besitzt. Wer dies noch nicht tut, der hat aktuell eine tolle Möglichkeit, etwas Geld zu sparen. Sowohl die Deluxe Edition, die die neue Erweiterung enthält, als auch die Standard Edition sind aktuell stark reduziert. Bei der Deluxe Edition sparst du satte 40 Prozent.

Fae Farm ist eine niedliche Farming-Simulation, die in das Genre der Cozy Games fällt. In diesem Spiel erwartet dich allerdings weit mehr als nur eine Landwirtschaftssimulation mit Feen. Fae Farm überzeugt mit seinem liebevollen Design, interessantem Gameplay und seinen zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten. So erhältst du beispielsweise Zugriff auf mehrere Farmen, die du allesamt nach deinen Wünschen gestalten kannst. Fällt es dir also schwer, dich für einen Stil zu entscheiden, dann kannst du einfach mehrere gleichzeitig nutzen.