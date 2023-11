Erstaunlich: Diese 12-Euro-Zahnbürste putzt besser als eine Oral-B für 320 Euro

Wer eine elektrische Zahnbürste kaufen will, hat die Qual der Wahl. Vor allem Oral-B überflutet den Markt mit Modellen in allen Preisklassen. Wie die Stiftung Warentest jetzt herausgefunden hat, muss der- oder diejenige aber nicht viel Geld ausgeben, um saubere Zähne zu haben. Das erstaunliche Ergebnis: Das Spitzenmodell von Oral-B, die iO Series 10, landet zwar mit der Note 2,0 knapp hinter dem Testsieger auf Platz zwei. Doch eine elektrische Zahnbürste für gerade einmal 12 Euro putzt die Zähne sogar besser und gründlicher.

Elektrische Zahnbürste: Günstig schlägt teuer

Die Oral-B iO Series 10 (Test) gilt in der Welt der elektrischen Zahnbürsten als das Nonplusultra. Das soll man auch schon am Preisschild erkennen. Mehr als 300 Euro verlangt der Hersteller für das Modell. Bei der Stiftung Warentest spielt der Preis aber keine Rolle. Und so landet die teure Zahnbürste zwar auf Platz 2 hinter der ebenfalls teuren Philips Sonicare 9400 und verpasst damit nur knapp den Testsieg 2023. Doch die gleiche Note (2,0) erhält von den Testern auch die Oral-B iO Series 4N – eine Bürste, die 200 Euro günstiger ist. Doch das ist nicht das erstaunlichste Ergebnis des Tests.

So kommen die Experten zu dem Schluss, dass auch die Prokudent Motion von Rossmann „gut“ ist. Sie bekommt zwar die Gesamtnote 2,4 und ist damit schlechter als der Testsieger. Doch in der Kategorie „Zahnreinigung“ ist die elektrische Zahnbürste von Rossmann mit einer 1,7 besser als die teure Oral-B iO Series 10, die hier eine 1,8 bekommt. Mit einer Zahnbürste für 12 Euro putzt man laut Stiftung Warentest seine Zähne besser und gründlicher als mit einer mehr als 25-mal so teuren Bürste!

Gut und günstig

Die Prokudent Motion ist nicht die einzige günstige Zahnbürste, die die Note „gut“ bekommt. Auch die Budni Diadent Total Clean Pro geht mit einer 2,1 aus dem Test. Die Zahnbürste gibt es bei Budni für gerade einmal 20 Euro. Hinzu kommt: Bei der Zahnreinigung geht die Billig-Bürste sogar mit einer 1,6 aus dem Testlabor der Stiftung Warentest.