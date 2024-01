Deutschland zieht nach: Einkaufen bald auch sonntags

Automatenläden werden immer beliebter. Die vollautomatisierten Geschäfte von Tegut Teo bieten auf rund 50 Quadratmeter insgesamt um die 950 Produkte an und das alles ganz ohne Personal. Doch der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat die Öffnung an Sonn- und Feiertagen der SB-Mini-Märkte verboten. Die Begründung für dieses Urteil lautete, dass das hessische Ladenöffnungsgesetz dies nicht erlaube. Doch das will die hessische Landtagsfraktion der CDU nun ändern.

Einkaufen: Kannst du bald immer einkaufen gehen?

Zwar dürfen in der Regel an Sonn- und Feiertagen keine Geschäfte geöffnet haben, jedoch gibt es hier ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Blumenläden, Bäckereien oder Hofläden. Einem Bericht der Hessenschau zufolge will die hessische Landtagsfraktion der CDU jetzt die Öffnung von sogenannten Automatenläden an Sonn- und Feiertagen ermöglichen. Ines Claus, CDU-Fraktionschefin, begründete den Vorstoß zur Gesetzesreform mit, dass solch ein Fall zeige, „dass es neue Konzepte gibt, die den stationären Handel gegenüber dem Onlinehandel stärken und neue Modelle insbesondere für den ländlichen Raum bieten“.

Sie fügte hinzu, dass man für Sonntagsöffnungen „entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen“ schaffen müsse. Von der Gesetzesänderung sollen nicht nur die vollautomatisierten Läden profitieren, sondern auch Dienstleistungsbetriebe. Denn einige von ihnen müssen sonntags mit wenig bis kein Personal auskommen. Laut der CDU wollen sie die genaue Umsetzung mit dem hessischen Zukunftsrat Wirtschaft prüfen.

Einkaufen an Sonntagen: Nicht jeder stimmt dafür

Bernhard Schiederig, Sprecher der Allianz für den freien Sonntag Hessen, sagte: „Sonntagsschutz ist mehr als Arbeitsschutz für die von sonntäglichen Ladenöffnungen betroffenen Beschäftigten, sondern auch Erhalt eines wesentlichen Kulturgutes.“ Allein in Hessen gibt es fast 30 Tegut-Teo-Automatenläden. In Baden-Württemberg und Bayern können die Filialen sonntags weiterhin genutzt werden, denn dort wurde bereits eine Lösung gefunden.