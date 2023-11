Bargeld verschwindet: Erste Bank schließt alle Filialen

Die Deutschen lieben Bargeld. Durchschnittlich 100 Euro hat jeder im Portemonnaie. Doch das Bargeld verschwindet langsam aber sicher. Banken und Sparkassen montieren Geldautomaten vielerorts ab und verweigern Kunden sogar den Zugang zu Bargeld. So kündigte die Postbank erst vor wenigen Tagen an, fast die Hälfte ihrer Filialen demnächst dichtzumachen. An 250 Orten in Deutschland verschwinden damit Schalter und Geldautomaten und mit ihnen der Zugang zu Bargeld. Eine andere Bank geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter und schließt alle Filialen.

Tschüss Bargeld, es war schön mit dir

Immer noch werden mehr als die Hälfte aller täglichen Zahlungen bar getätigt. Doch der Weg der Banken und Sparkassen macht deutlich: Auf lange Sicht wird das Bargeld verschwinden. Nach der Ankündigung der Postbank machte nun auch die Raiffeisenbank Hochtaunus ernst und schloss alle Filialen. Offen bleibt lediglich die Hauptgeschäftsstelle. Damit verschwinden auch die Geldautomaten und das Bargeld.

„Wir haben den Betrieb der Filialen lange Zeit subventioniert, inzwischen ist die Nachfrage seitens der Kunden allerdings so gering, dass wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen haben, die Filialen mangels Nachfrage zu schließen“, erklärte eine Sprecherin der Bank der Tagesschau. So seien im Durchschnitt nur noch zwei Kunden pro Stunde in die Filiale gekommen, was in keinem Verhältnis zu den Kosten stehe.

Und wenn Kunden der Raiffeisenbank doch noch Bargeld haben wollen, sollen sie es der Sprecherin zufolge an der Kasse von Rewe und Co. besorgen. Schließlich sei heutzutage Geld auch in den „Filialen von Rewe, Penny, dm Drogerie et cetera zu bekommen“.

Wer steckt hinter der Abschaffung?

Viele, die das Bargeld lieben, sind davon überzeugt, dass der Staat und die Banken dafür verantwortlich sind, dass es allmählich aus unserem Alltag verschwindet. Zwar kostet einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey & Company die Versorgung mit Entgegennahme von Bargeld die Banken und Sparkassen jährlich rund zwei Milliarden Euro. Doch schuld ist im Grunde jemand ganz anders. Diese Menschen stecken wirklich hinter der Abschaffung.